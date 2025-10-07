Una dintre cele mai scumpe zone ale Capitalei este Bulevardul Lascăr Catargiu, casele de patrimoniu de aici fiind vânate de rechinii imobiliari – nu pentru a fi conservate, ci pentru a fi demolate, terenul fiind foarte valoros pentru dezvoltatorii imobiliari.

Noua victimă de pe același bulevard este celebra casă care a aparținut compozitorului Dinu Lipatti. Casa fusese salvată printr-un proiect al fostului primar al Capitalei Gabriela Firea, care a finanțat un concept creat de regizoarea Alice Barb - „Casa Artelor Dinu Lipatti”.

Aici se organizau evenimente culturale, concerte de muzică clasică, dar se făceau și investiții în întreținerea clădirii care, fiind utilizată permanent, era și încălzită, iarna, astfel încât nu se putea deteriora, scrie jurnalul.ro. Cu toate acestea, noul primar al Capitalei, Nicușor Dan, actualul președinte al României, a eliminat acest proiect de la finanțare, acum doi ani. Casa a fost scoasă la licitație, la scurt timp după ce PMB nu a mai finanțat instituția care funcționa aici, dar acum există riscul unei deteriorări accelerate a casei, în lipsa investițiilor pentru întreținerea clădirii de patrimoniu – ceea ce e în avantajul viitorului cumpărător.

În curând, va fi demolabilă

Clădirea a fost scoasă la licitație, după pierderea fondurilor pentru proiectul „Casa Artelor”, dar iarna o va distruge, dacă rămâne fără căldură și fără întreținere adecvată. Astfel licitația se va face la sume din ce în ce mai mici, până când clădirea de patrimoniu se va deteriora și va ajunge demolabilă.

Până în prezent nu s-a găsit un cumpărător. În aceeași casă au locuit și alte personalități, precum savantul Alexandru Graur și fiul său, celebrul comentator sportiv Dumitru Graur. Casa a fost scoasă la vânzare pentru 1,1 milioane de euro, după ce a intrat în executare silită, pentru datoriile acumulate.

Locul pe care e construită casa de patrimoniu valorează acum mult mai mult decât clădirea, iar rechinii imobiliari nu sunt interesați de valoarea culturală sau istorică a acesteia, în timp ce strategia aceasta a deteriorării treptate a caselor de patrimoniu a funcționat excelent pentru mafia imobiliară, după 1990.

Sacrificate pentru „economie la buget”

În 2017, la propunerea fostului primarul general Gabriela Firea, PMB a aprobat înfiinţarea Centrului Cultural Casa Artelor Dinu Lipatti, inaugurat în martie 2018. Aici s-au ținut în ultimii ani recitaluri de pian și miniconcerte cu public, dar proiectul nu mai e finanțat de PMB din 2023.

Primăria București, prin instanța Primarului General, a emis, pe 4 septembrie 2023, un Referat de Aprobare la proiectele de hotărâre privind încetarea activității a 7 centre culturale românești, pe listă fiind și Casa Artelor „Dinu Lipatti”.

În Referatele de Aprobare, Primarul General a motivat tăierea fondurilor prin nevoia de „rezolvare a problemei de deficit bugetar, dar și evitarea riscului de suspendare a fondurilor alocate prin Planul Național de Reziliență și Redresare (PNRR)”. Nicușor Dan – care era primar al Capitalei atunci, a justificat necesitatea adoptării acestor măsuri care au ca obiectiv general consolidarea fiscal-bugetară prin administrarea eficientă a veniturilor publice – respectiv prin utilizarea eficientă a resurselor alocate pentru finanțarea cheltuielilor publice.

Pe „lista neagră”, în afară de Casa Artelor „Dinu Lipatti”, mai sunt și casa memorială a marelui pianist român sau Centrul Metropolitan „Ioan I. Dalles” - în fostul edificiu al Universității Populare de Arte -, dar și centre care se adresează tuturor categoriilor de vârstă, interesate și iubitoare de înalta cultură, în clădiri de patrimoniu.