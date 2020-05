„Legile puterii”. Nelu Tătaru: Ieșirea la terase sau la mare, din 15 iunie

Ministrul avertizează că până atunci trebuie respectate în continuare regulile pentru a limita răspândirea coronavirusului.

„De la 15 iunie incepe sezonul estival. Noi speram ca la acea data sa putem oferi posibilitatea unei terase deschise si unei iesiri la mare.

Dar termenul de 15 iunie depinde foarte mult de termenul de 15 mai si 1 iunie, deci nu ardem niste etape”, a anuntat Nelu Tătaru la „Legile puterii”, la Realitatea PLUS.

Ministrul a avertizat din nou că măsurile trebuie respectate la fel și în starea de alertă care începe la sfârșitul acestei săptămâni, tocmai pentru a evita creșterea de noi cazuri de infectări.

„Orice iesire sa fie insotita de precautii! Chiar daca avem aceasta libertate, masurile raman aceleasi. (...) Nu au fost inchise hoteluri, pensiuni, dar nu au putut functiona neavand libertatea de circulatie (în starea de urgență-n.red.).

Avem și declarația pe propria raspundere cu care putem iesi din localitate. Sunt conditii - avem o proprietate, mergem sa avem grija de o persoana in varsta, o ruda, mergem la tratament cu copilul, loc de munca in alta parte, producatorii agricoli, pescuit, vânat, sunt multe momente in care putem iesi.

Avem o perioada de prime relaxari, in aceste doua saptamani noi facem evaluari, ar coincide o perioada incubatiei. Daca nu avem o crestere accentuata de cazuri noi, de decese ,de cazuri in terapie intensiva, atunci va urma si al doilea set de masuri de relaxare care poate include inclusiv acest lucru (mersul la mare-n.red.). Orice moment de relaxare trebuie sa fie insotita de masuri de precautie cat sa nu implice cresterea numarului de cazuri, sa ramanem in acel context descendent atunci putem veni cu a doua, a treia masura de relaxare”, a explicat ministrul Sănătății la „Legile puterii”.