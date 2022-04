„Contextul economic si politic e in schimbare. Dupa doi ani de pandemie avem acest razboi iresponsabil al lui Putin impotriva Ucrainei. Suntem constienti ca niciun domeniu nu ramâne neafectat. De aceea avem nevoie de un stat puternic. E nevoie sa intervenim, pentru ca traim o criza economica, ce se va adanci. (...) Va afecta toate economiile europene. În astfel de situație, statul are obligatia sa ajute toti cetatenii. Trebuie sa intervina si in economie, nu inseamna ca lucreaza impotriva principiilor liberale de piata, dar unde e nevoie, intervine. Aceste masuri au fost extrem de bine chibzuite, sunt pe termen mediu, lung, sunt masuri imediate. Astfel, putem sustine economia, avem posibilitatea de a ajuta acele categorii sociale care au nevoie de interventia statului. Și bugetul nostru poate fi tinut in echililbru.

Investitiile publice trebuie ajutate, vom veni in această luna, in aprilie venim cu ajustarea preturilor. (...) Santierele trebuie tinute deschise, trebuie noi investitii in infrastructura. Aceasta ajustare va atinge toate segmentele. Anul trecut am mai avut o ajustare, am incercat sa tinem pasul cu inflatia.

Prioritizarile merg spre domeniile energetic, alimentar, agricol, pentru că pe termen mediu România trebuie sa fie independenta din punct de vedere alimentar si energetic.

Într-o astfel de situație, cand lumea se schimbă în jurul nostru, când provocarile sunt uriase, e importanta stabilitatea politica, și această coalitie cu PSD; PNL, UDMR, sustinuta de grupul minorităților naționale însemnaă o stabilitate politica pentru România și trebuie sa mentinem cu mare responsabilitate aceasta coalitie. Si eu sunt optimist dupa discutiile de azi. Și sunt convins ca vom reusi sa aducem aducem in societate, sa readucem, sa intarim speranta .In politica, fara speranta e greu sa construiesti ceva, și cei care sunt la guvernare sunt obligați să construiască”, a declarat, luni seară, Kelemen Hunor.