Cele mai renumite străzi din Roma, altădată pline de turiști, sunt acum aproape pustii, a relatat, sâmbătă, jurnalistul Sebastian Oancea, într-o corespondență specială pentru Realitatea PLUS, .

Italia a fost una dintre cele mai afectate țări din Europa de pandemia de coronavirus. Tot aici, erau și cei mai mulți români plecați să muncească, iar peste un milion și jumătate dintre ei au revenit în ultimul an în țară. Alții au riscat și au luptat să-și mențină singuri afacerile. Un exemplu este Adrian Blendea. Bărbatul a plecat din Sibiu în 2007, iar, după ce ani la rând a lucrat ca instalator pentru o firmă din Roma, acum are propria afacere.

„Încet-încet am trecut la un alt nivel. Am început să facem restructurări de apartamente din centrul istoric din Roma, hoteluri, case de vacanță. Suntem un grup de 20 de prieteni, refacem apartamente vechi și le transformăm. Anul trecut a fost un an mai greu pentru noi, am pierdut și din personal, baieti care s-au întors acasă”, a declarat Adrian Blendea.

Printr-o perioadă grea a trecut și patronul unui magazin românesc deschis în Italia.

„Financiar vorbind, se simte din păcate, pentu că, foarte mulți întorcându-se acasă, nu mai vin la cumpărături. O medie înainte de pandemie... în jur de 400, 500 pe zi. Acum, se mentine ca e perioada sarbatorilor, dar o scădere de 15, 20 la sută se simte”, a povestit și Honorius Barnișca, patronul unui magazin românesc din Roma.

„Ne-a afectat foarte mult industria ospitalitatii sau industria zâmbetului cum îmi place mie să spun. Comparativ, încasarile din 2020 față de cele din 2019, sunt mult mai mici. S-au pierdut circa 53 de miliarde de euro. Până în 2019 comunitatea românească din Italia, care număra oficial 1,2 milioane, dar eram 1,8 milioane, contribuia 1,2- 2% din PIB-ul Italiei”, a spus Ovidiu Burdușa, investitor în Italia, fost secretar de stat pe Diaspora.

De săptămâna viitoare, Italia trece din zona portocalie în cea galbenă, iar asta le dă mari speranțe patronilor și angajaților din hoteluri.