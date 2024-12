Horoscop zilnic: Horoscopul zilei, duminica 22 decembrie 2024. Drumul inainte poate parea sinuos pe masura ce ziua progreseaza. Luna din analitica Fecioara formeaza un trigon cu Uranus, creatorul de schimbari, aflat in Taurul stabil, inainte de a se opune misticului Neptun din visatorii Pesti, incurajandu-ne sa gandim neconventional si sa ne urmam intuitia. Luna intra apoi in echilibrata Balanta, urmata de o cuadratura cu Soarele din Capricorn. Fiecare poveste are doua laturi, iar noi ar trebui sa le recunoastem pe ambele – nu doar partea care ne sprijina ambitiile.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Te simti cam rebel azi ! Esti pregatit sa iti iei viata in maini si sa schimbi ce nu iti place. Asta este o veste buna dar nu actiona impulsiv si iresponsabil, purtat de valul entuziasmului. Daca faci asta, poti face greseli si te poti duce in directie gresita. Fa pasi mici si siguri ca sa obtii ce ai in minte si suflet

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Revelatii subite si discutii cu oameni te pot soca sau dezamagi azi. Fii atent la ce spui pentru ca poti ajuta sa fii fata in fata cu o stare de fapt neplacuta. Ramai calm, mentine galagia minima si controleaza-ti cumpatul. Asta te ajuta sa gestionezi cel mai bine o zi potential exploziva.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Dificultatile si tensiunile pe care le experimentezi te mentin cu picioarele pe pamant. Esti predispus sa sari la beregata altora, deci incearca sa te mentii calm, inghite-ti vorbele de furie si afiseaza un chip curajos la inaintare.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Haosul si dezordinea par a domina totul in jur si asta este enervant. Nu ai putut sa ii judeci pe altii corect sau nu ai putut lua o decizie corecta. Incearca sa gasesti timp sa te regrupezi si sa iti clarifici mintea. Asta te va ajuta sa vii cu o oarecare razbunare si sa iti pui treburile in ordine.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Este o zi potrivita sa ai cu tine insuti un dialog si sa te clarifici unde te afli pe multe subiecte de viata, atat pe plan emotional cat si practic. Rutina zilnica se va potoli putin si asta te ajuta sa te relaxezi. Fa-ti timp pentru tine si rezolva-ti si nevoile si dorintele. Focuseaza-te pe sanatate si ai grija de cum arati. Fa tot ce poti sa iti cresti starea de spirit.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Lucrurile merg conform planului si te simti destul de calm si usurat. Asta se datoreaza propriilor tale eforturi. Poti sa faci o miscare buna in acest climat pozitiv spre implinirea dorintelor tale. Nu lasa pe nimeni sa te faca sa crezi mai putin in tine. Ai incredere in judecata ta.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Pesimismul si melancolia care te-au sacait in ultima vreme se ridica si incepi sa vezi lucrurile intr-o lumina mai pozitiva. Asta e tot ce ai nevoie ca sa fii ajutat sa te deblochezi si sa depasesti orice obstacole ce te-au tinut pe loc. Vei reusi acolo unde inainte ai esuat.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Starea de spirit iti este destul de ridicata azi. Ai timp pentru tine si poti sa faci o mica pauza si sa te uiti la viata ta mai detasat. Vei avea claritate ce vrei, te vei impamanta si incarca bateriile pentru perioada ce urmeaza. Intotdeauna sa lasi ratiunea si instinctul sa te calauzeasca spre a nu fi dezamagit.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Ai fost sub asa de multa presiune in ultimul timp incat rezervele de energie par golite. Ai fost secatuit si parca nu ai destula energie sa rezolvi probleme arzatoare care apar la interval. Ai nevoie de o pauza si de incarcarea bateriilor. Fa asta neaparat. Ai nevoie de cate o odihna ocazionala daca vrei sa te ridici la nivelul provocarilor oferite de viata.

Continuarea Aici