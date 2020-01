Guvernul amenință Primăria Capitalei! Când vor fi blocate conturile

Ministrul Economiei Virgil Popescu a declarat într-un interviu acordat HotNews.ro că vineri va fi notificat ANAF cu privire la datoriile pe care noua companie a Primăriei Capitalei, Termoenergetica, a început să le acumuleze deja către producătorul de energie termică ELCEN. Este vorba de o datorie de 167 milioane lei. "Vă spun sincer, vă veți trezi, dumneavoastră presa, cu o știre de la Ministerul Finanțelor că a poprit conturile Primăriei. Banii sunt și va lua banii direct de la Primărie", a spus Virgil Popescu, într-un interviu acordat joi HotNews.ro.

„ELCEN are de recuperat 167 milioane lei de la Termoenergetica. În același timp, ELCEN are datorie restantă la ANAF. ELCEN va cesiona către ANAF creanța pe care o are la Termoenergetica. Mai exact, ANAF poate prelua creanța Termoenergetica în contul banilor pe care trebuie să-i dea ELCEN către Fisc. "Cesionați creanța la ANAF. Știe ANAF cum s-o ia. Și întâmplător Primăria Capitalei are bani în Trezoreria Statului și are bani cu destinație, dați prin hotărâre de Consiliu. Deci îi vom lua, ne vom plăti datoriile și îi spun primarului general și Termoenergetica că datoriile trebuie plătite. Și dacă nu le plătesc, le vom lua direct din conturi bani", a declarat joi Virgil Popescu.

„Nu ne permitem să ne jucăm cu sistemul energetic național. Elcen asigură și energia electrică. Trebuie să facem investiții în Elcen și sper ca viitorul primar al Capitalei să facă investiții în rețeaua de distribuție a energiei termice, pentru că degeaba noi o să investim și o să retehnologizăm Elcen, să punem centrale noi, eficiente, dacă energia termică se va duce prin aceleași țevi găurite, aceleași pierderi le vom avea... Dacă și următorul primar pierde iar o sută și ceva de milioane de euro din fonduri, pentru că așa trebuie să spunem, doamna Firea a pierdut 157 milioane de euro din fonduri europene pentru reabilitarea rețelei de distribuție a energiei termice. Prima investiție a viitorului primar trebuie să fie pe reabilitarea rețelei de energie termică”, a explicat Virgil Popescu.