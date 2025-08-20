Ingrediente:

2 cutii cu fulgi de cartofi;

4 gălbenușuri;

50 grame de unt;

500 ml lapte;

6-7 linguri de făină;

1 kg de prune;

puțină sare;

pesmet prăjit în 250 grame de unt.

Se amestecă într-un castron fulgii de cartofi cu 50 grame unt și se adaugă laptele fierbinte, cca 500 ml. Amestecați până se omogenizează. Apoi, se adaugă gălbenușurile și 6-7 linguri de făină și se amestecă bine. Se va obține un aluat consistent, ușor de modelat.

Din aluatul obținut se ia o bucățică, se rotunjește și se întinde între degete, cât să poată cuprinde o prună spălată și ștearsă, căreia i s-a scos sâmburele. Se învelește pruna în aluat, dându-i o formă rotundă. Tăvăliți gălușca prin făină să nu se lipească de planșetă. Aşa se va proceda cu toate găluștele.

Într-o cratiță mai mare se va pune apă cu sare la fiert, iar când clocotește se introduc găluștele pe rând.

În acest timp se pune pesmetul la prăjit în 250 grame de unt, iar când este gata rumenit se lasă la răcit, apoi dacă doriți se poate adăuga 4 linguri de zahăr. După ce găluștele s-au fiert se scot cu spumiera și se tăvălesc prin pesmet. Se servesc calde, presărate cu zahăr vanilat.