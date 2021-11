În 2015, australianul David Hole, realiza cercetări ale solului în parcul regional Maryborough, lângă Melbourne, Australia.

Înarmat cu un detector de metale a descoperit ceva ieșit din comun. Acesta a identificat o piatră foarte grea, roșiatică, cu un înveliș asemenea lutului galben, total diferit de ceea ce văzuse până atunci în căutările sale.

Australianul a crezut că piatra conține AUR

Bărbatul a luat roca acasă și a încercat să o taie pe jumătate pentru că, credea el, înăuntru s-ar fi putut ascunde zăcăminte de aur. Dar atunci când a încercat să taie roca uriașa, australianul nu a avut nici o șansă. Nici macar când a folosit un fierăstrău electric.

În cele din urmă, australianul David Hole, a decis să ducă piatra la muzeul de Geologie Melbourne. Acolo, geologul Dermot Henry a studiat bolovanul și a descoperit că roca era de fapt un meteorit rar!

‘’Avea un aspect sculptat cu mici gropițe pe alocuri’’, a declarat geologul muzeului din Melbourne, Dermot Henry, pentru The Sydney Morning Herald. ‘’Acest lucru se întâmplă când meteorii trec prin atmosferă, se topesc în exterior, iar atmosfera îi sculptează, ca și pe cel pe care îl avem aici”, a mai adaugat acesta.

‘’M-am uitat la o mulțime de roci pe care oamenii le consideră meteoriți”, a spus Henry pentru Channel 10 News. Geologul a adăugat că în cei 37 de ani de când este la muzeu doar două dintre rocile pe care le-a examinat s-au dovedit a fi meteoriți! Una dintre roci este chiar meteoritul bărbatului din Maryborough.

Descoperirea a atras atenția tututor experților, geologilor și astronomilor din lume

Cercetătorii au publicat și o lucrare științifică care descrie meteoritul vechi de 4,6 miliarde de ani, pe care l-au numit Maryborough, după orașul unde a fost descoperit.

Meteoritul are o greutate uriașă, de 17 kilograme, iar după ce au folosit un ferăstrău cu diamant pentru a tăia o bucată mică din el, au descoperit că compoziția sa are un procent mare de fier.

Odată deschis, aceștia au putut vedea și micile picături cristalizate de minerale metalice, numite condrite carbonice.

Deși cercetătorii nu știu încă de unde a venit meteoritul și de cât timp ar fi fost pe Pământ, au unele presupuneri

Acest meteorit, în particular, este cel mai probabil din centura de asteroizi dintre Marte și Jupiter și a fost scos de acolo de unii asteroizi care se ciocnesc unul de celălalt. Apoi, pentru că a fost deviat din gravitația lui, acesta s-a izbit de Pământ.

Datarea cu carbon sugerează că meteoritul este pe Pământ de aproximativ 1000 de ani

Cercetătorii susțin că meteoritul Maryborough este mult mai valoros decât aurul, ceea ce îl face o descoperire revoluționară pentru știință, scrie SCIENCE ALERT.

Este unul dintre cei 17 meteoriți înregistrați vreodată în statul australian Victoria și are a doua cea mai mare masă, după un specimen uriaș de 55 de kilograme identificat în 2003.

Valoarea lui nu poate fi estimată momentan, dar se crede că depășește pe puțin 1 miliard de dolari, datorita masei mari pe care o are.

Studiul a fost publicat în Proceedings of the Royal Society of Victoria.