Realitatea PLUS

Florin Cîțu: „ Eroii din economia românească sunt antreprenorii. Cu ei m-am consultat pentru a lua cele mai bune decizii. Fără ei nu aș fi reușit și le mulțumesc pentru asta. Coaliția de Guvernare a reușit în această perioadă dificilă să facă ce nu au făcut alte guvernare în perioada de creștere economică. Aș vrea să mai anunț o premieră, am reușit să reducem deficitul bugetar, să stabilizăm economia. Nu am mărit nicio taxă existentă și nici au adăugat taxe noi. În trimestrul 4 din 2020, România a avut cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană. Coaliţia de guvernare condusă de PNL, cu un premier liberal, a câştigat clar şi fără dubiu încrederea instituţiilor internaţionale şi a investitorilor străini"

Premierul a vorbit și despre nevoia de reforme la nivelul tuturor ministerelor incluse în Cabinetul Cîțu.

Florin Cîțu: „Ratingul acordat de agenția rating Standard & Poor's spune că ceea ce am făcut e bine. Am promis reforma administrației centrale și a companiilor de stat. Agenția de rating confirmă că am luat cele mai bune decizii. Avem obligația de a implementa rapid aceste reforme. De este nevoie de reforme? Pentru bunăstarea tuturor românilor. Mai multe locuri de muncă bine plătite, o calitate a vieții mai bună pentru toți românii. PSD ne-a atacat constant și ne-a pus piedici în planul crizei sanitare și economice. PSD rămâne principalul dușman al stabilității economice. Vă încurajez să vă vaccinați, doar așa putem ajunge la normalitate cât mai curând. ”