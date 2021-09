„Ştiţi foarte bine că aşa cum România a trimis echipe medicale în Slovacia, Italia, întotdeauna dacă este nevoie vom activa acest Plan. El este acolo. Nu trebuie să facem ceva special. Sunt sigur că cei căror sau Grecia, noi am trimis echipe de fiecare dată. Dacă va fi nevoie, vom activa. Deocamdată nu este nevoie”, a declarat Florin Cîţu, joi la deschiderea traficului pe Pasajul Mogoşoaia.

„Ceea ce este nevoie este să termine cu tergiversările”, a mai spus Florin Cîțu, amenințând managerii de spitale și șefii de secții pentru suplimentarea paturilor de ATI. Amenințările premierului vin chiar când în toată țara NU mai sunt decât 2 paturi libere la ATI COVID.

Europarlamentarul USR PLUS Ramona Strugariu îi cere premierului Florin Cîţu, miniştrilor Lucian Bode şi Cseke Attila să activeze imediat Mecanismul de Protecţie Civilă pentru spitale având în vedere situația dramatică în care se află sistemul sanitar din România în acest moment.

Mecanismul de Protecție Civilă are scopul de a oferi resurse în plus statelor care nu au destule resurse proprii pentru a combate o situație de criză. Prin acest sistem se pot mobiliza rapid inclusiv echipaje medicale. Ca stat membru al Uniunii Europene, și România are acces la aceste resurse. Ministerul Sănătății poate emite o cerere prin acest sistem dacă observă că spitalele din țară nu au resursele de care au nevoie. Mecanismul poate fi activat în 24 de ore şi astfel aceştia pot cere echipamente, medici, paturi la terapie intensivă şi spitale mobile.

Reamintim că în primul an de pandemie, în martie 2020, Italia, țara europeană cu cei mai mulți bolnavi de infecţie cu coronavirus, a activat mecanismul, cerând inițial măști de protecție. Ulterior, în aprilie 2020, și România a trimis echipe de medici prin acest mecanism în Lombardia, una din cele mai afectate zone din Italia de pandemie.

Ramona Strugariu a transmis într-un mesaj postat pe Facebook că a „solicitat oficial reprezentanților guvernului activarea de urgență a Mecanismului european de protecție civilă, pentru a răspunde situației excepționale generată de creșterea accelerată a numărului de îmbolnăviri cauzate de virusul SARS-CoV-2 și de creșterea numărului de cazuri grave care necesită îngrijiri în secțiile de terapie intensivă.

Doar în ultima săptămâna am asistat la o creștere cu peste 200 a numărului de persoane internate în secțiile de ATI, fiind astfel foarte aproape de momentul epuizării locurilor în paturi de terapie intensivă pentru cazuri COVID-19. Mai mult, chiar dacă numărul de paturi este suplimentat, sistemul sanitar românesc se confruntă și cu o gravă criză de resurse umane. Un pat ATI nu înseamnă doar aparatură, ci și o echipa de personal medical de specialitate.

Prin intermediul acestui Mecanism, se poate solicita sprijin imediat constând în echipamente medicale, medicamente, spitale mobile, secții modulare mobile de ATI dar și medici sau asistenți medicali specializați în domeniul terapiei intensive. România are nevoie de urgență de acest sprijin pentru a putea face față situației.