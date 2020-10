FOTO EXCLUSIV Marcel Ciolacu, FĂRĂ REGULI pe timp de epidemie. Liderul PSD, surprins alături de 10 persoane la o masă, într-un restaurant

Marcel Ciolacu recidivează în nerespectarea regulilor pe timp de epidemie COVID-19! Liderul PSD a fost surprins în seara de sâmbătă, la masă, alături de alte zece persoane, la restaurantul pensiunii „Țara Luanei” din Sărata Monteoru, județul Buzău.

Imaginile au fost difuzate, în exclusivitate de Realitatea PLUS, sâmbătă seara.

După cum se observă din imagini, in total sunt 11 persoane la masă, fără să fie respectată nicio regulă de distanțare socială. Pot fi recunoscuți cu ușurință Marcel Ciolacu și fostul premier Mihai Tudose, care stau unul lângă altul.

Persoanele care stau la masă nu poartă mască, iar numărul persoanelor nu este cel pe care îl prevede Hotărârea de Guvern prin care s-a prelungit starea de alertă la nivel național. Este vorba de Hotărârea nr. 856 din 14 octombrie 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial nr. 945 din 14 octombrie 2020.

Potrivit art. 6, alin 5: „participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare”.

Legea 55/2020 prevede si anumite sanctiuni pentu nerespectarea regulilor, și anume de amenzi de până la 2.000 de lei, potrivit art. 65 lit. h.

De câte ori a încălcat Marcel Ciolacu regulile în timpul epidemiei de coronavirus

Pe 18 mai 2020, Marcel Ciolacu nu a purtat mască de protecție în plenul Parlamentului. A doua zi a declarat că nu a purtat mască din cauza unei deviații de sept descoperite la un control medical de rutină.

„Sub formă de glumă, am vrut să transmit că am o suferinţă la nas şi… o să lămurim lucrurile. Am o deviaţie de sept depistată în urma unui control medical efectuat cu ocazia leşinului. Am făcut şi acest control medical”, declara pe 19 mai, Marcel Ciolacu, înainte de şedinţa Biroului Permanent Naţional al PSD, după ce a fost întrebat de jurnaliști de ce nu a purtat mască în Parlament.

Pe 23 mai, la numai câteva ore după publicarea ordinului de ministru care instituia obligativitatea purtării măștii, liderul social-democrat a postat pe pagina sa de Facebook o fotografie în care apare alături de 10 colegi de partid, toți fără mască. ,,Împreună cu prietenii și colegii mei din Moldova", a descris Ciolacu fotografia în care apar, printre alții, Ionel Arsene (Neamț), Marian Oprișan (Vrancea) și Dumitru Buzatu (Vaslui).

Pe 18 iunie, Ciolacu a condus ședința plenului reunit al celor două camere ale Parlamentului fără să poarte masca de protecței. Liderul PSD și-a motivat decizia de a nu purta masca prin faptul că nu putea vorbi cu masca pe nas și gură. El a spus că are o deviație de sept.

"Cu permisiunea dvs. o sa va rog sa observați că la prezidiu poarta toți măști, eu o sa-mi permit să... că nu pot vorbi", a afirmat Ciolacu, citat de Ziare.com, în timp ce și-a îndepărtat masca de protecție.

Ceilalți parlamentari aflați alături de Ciolacu, la prezidiu, între care și colegul său de partid, senatorul Robert Cazanciuc, au purtat masca de protecție.

Ulterior, pe 6 iulie, Marcel Ciolacu a ajuns la tribuna Camerei Deputaților cu masca pe față, dar și-a scos-o înainte să înceapă să vorbească, spunând "O să șteargă microfonul, să nu fie probleme".

La recepția organizată, pe 14 iulie, la Ambasada Franței, cu prilejul Zilei Naționale a Republicii Franceze, Marcel Ciolacu a fost singura personalitate care nu a purtat mască de protecție. Acesta a avut o mască, dar a ținut-o în mână pe tot parcursul discursurilor oficiale. În această perioadă, toți cei din jurul lui Marcel Ciolacu s-au protejat, după cum impun măsurile sanitare pentru prevenirea infectării cu COVID-19.