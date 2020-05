Marcel Ciolacu, fără MASCĂ în Parlament! Microfon dezinfectat după discursul lui

Ludovic Orban i-a solicitat să se conformeze măsurilor. Liderul deputaților liberali, Florin Roman, a mers chiar mai departe: a cerut dezinfectarea microfonului!

”Parlamentul României a votat o lege. În acea lege am votat cu toții ca este obliatoriu să purtam masti. In interiorul clădirilor, prin urmare, ca să nu lesinăm, am rugamintea legal sa solicitati secretariatului general să dezinfecteze microfonul dupa ce ati vorbit”, a fost cerința lui Florin Roman către Marcel Ciolacu.

Președintele Caemerei Deputaților a intervenit: chemati-l pe Vela să mă aresteze. Vă rog, secretariatul general...”