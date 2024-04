Cu astfel de energii favorabile, acest weekend se anunta a fi unul plin de potential si oportunitati pentru a ne conecta cu noi insine si cu cei din jurul nostru.

Horoscop weekend. BERBEC

Acesta poate fi un weekend foarte inaltator pentru tine in care vei vedea cum tu si persoana iubita va invartiti in cercuri sociale noi sau decideti sa deveniti mai implicati in varii activitati in comunitate si societate. Aspectele astrale iti ofera oportunitati sa iti faci noi prieteni care iti vor fi de mare folos in viitor. Daca esti singur, bucura-te de iesiri relaxante, fara asteptari si fara presiuni. Daca o noua relatie a fost mai mult in stationare decat sa avanseze, lucrurile vor incepe sa se imbunatateasca si sa se stabilizeze.

Horoscop weekend. TAUR

Una din cele mai posibile situatii sustinute astral pentru acest weekend este startul unei povesti romantice care poate fi plina de entuziasm, adrenalina si simtire profunda. Fie ca intalnesti pe cineva la sala de sport, fie in alta parte, pasiunile comune vor fi ceva ce va leaga. Cineva nou intalnit iti poate trezi o pasiune la care nu te gandeai. Daca esti deja intr-o relatie, munca impreuna la ceva ce va leaga si va pasioneaza va ajuta sa construiti un viitor bun impreuna deci sa va consolidati legatura. Cuvantul cheie al weekendului iti este clar, da ? Pasiunea.

Horoscop weekend. GEMENI

Crezi ca viata ta amoroasa ar avea nevoie de o infuzie de raze de soare ? Daca da, fii pe faza pentru ca acest weekend poate fi in mod special stralucitor si cu vibratii ridicate pentru dragoste. Aspectele astrale minunate ale acestor zile te fac foarte deschis sa imbratisezi cu toata inima noi experiente si vei avea si compania potrivita pentru asa ceva. Foarte posibil sa inceapa si o noua iubire, acest lucru fiind bine aspectat astral. Exista si potential sa intaresti o legatura speciala prin ceea ce vei face. Ca atare, treci la iubit !

Horoscop weekend. RAC

Viata ta amoroasa poate fi un aspect extrem de personal pentru tine acum, deci timp de calitate departe de lume impreuna cu persoana iubita pare a fi ideea cea mai buna pentru tine. Orice speri sau iti doresti sa obtii pe plan domestic alaturi de jumatatea ta se va realiza numai in spiritul cooperarii. Sunt zile bune si pentru a investi in caminul tau, rezultatele iti vor aduce satisfactie. Daca esti singur, ia in calcul sa inviti pe cineva la tine acasa si sa gatesti ceva delicios ; aceasta reteta va face furori.

Horoscop weekend. LEU

Orice aspect dintre tine si persoana iubita poate fi foarte pozitiv in aceste zile si orice conversatie poate include planuri indraznete si curajoase pentru viitorul vostru comun. Daca urmeaza sa pleci intr-o vacanta, te asteapta clipe de mare satisfactie si distractie si noi usi vi se vor deschide pentru ambii. Aspectele astrale potente ale acestor zile te incurajeaza si sa practici obiceiuri mai sanatoase. Daca esti singur, esti foarte priceput la flirt de calitate si devii o optiune foarte atractiva.

Horoscop weekend. FECIOARA

Aspectele astrale favorabile ale acestor zile te vor face sa te tot gandesti la o noua poveste de iubire daca sa o continui sau nu. Poti fi in starea de spirit de a evalua avantajele si dezavantajele de pana acum si dornic sa iei o decizie. In plus, este o perioada buna sa investesti in tine si poate chiar sa iti ridici imaginea personala in lume. Fie ca esti singur fie ca esti cu cineva, o refrisare a lookului iti va creste respectul de sine si nu are cum sa aduca altceva decat lucruri bune in viata ta.

Horoscop weekend. BALANTA

Se anunta un weekend favorabil iubirii asa cum a fost dealtfel intreaga saptamana. Tu esti una din cele mai romantice zodii deci esti pregatit sa te comiti unui nou aranjament amoros sau sa ii arati actualului partener cat de mult tii la el/ea si sa o faci intr-un mod creativ. Daca cineva ti-a furat inima, zilele si saptamanile urmatoare vei vedea o dezvoltare favorabila, iar cu Mercur ce intra de duminica in zodia ta din nou, un gest remarcabil de-al tau va crea un impact fenomenal.

Horoscop weekend. SCORPION

Combinatii pozitive cosmice ale momentului iti vor activa sentimente foarte bune care vor tasni din interiorul tau precum bulele intr-o cupa de sampanie, iar asemenea stare va avea efect direct benefic asupra relatiei tale. Poate ca te vei simti brusc mult mai optimist, asa incat orice dificultati ar fi intr-o relatie vei simti ca ele se indreapta spre mult mai bine pentru voi. Nu ezita sa impartasesti inspiratiile pe care le ai cu persoana iubita pentru ca orice discutati acum este ca un catalizator pentru schimbarile necesare in doi. Aceeasi stare de spirit optimista si favorabila te fac o persoana foarte atractiva, in caz ca esti singur la acest moment.

Horoscop weekend. SAGETATOR

Esti pregatit pentru o noua poveste de amor ? Cu aspectele astrale favorabile din aceste zile, vei avea toate sistemele in stare maxima de functionare pentru asa ceva, scrie SfatulParintilor. Daca ai un interes pentru cineva, lasa-te purtat de instinct si de inima si ai rabdare. Poate e nevoie sa astepti pana cand obtii ce iti doresti, dar sunt mari sanse sa reusesti. Esti in relatie de termen lung ? Vei culege beneficii daca impreuna va implicati in varii evenimente sociale unde va puteti face noi prieteni.

Horoscop weekend. CAPRICORN

In aceste zile pot aparea unele aspecte ce tin de putere in relatia ta de cuplu, gratie unor influente astrale din aceasta perioada, iar acestea vor fi un punct de interes pentru tine. Poate fi vorba de subiecte mai mari sau mai mici dar importante, deci e bine sa iti verbalizezi punctul de vedere in loc sa taci si sa te prefaci ca nu ai nimic de spus. Daca esti singur, calitatile tale carismatice si prezenta ta ca de star sunt active si pot atrage multa atentie. Poti fi chiar rasfatat de mai multe persoane, asa incat sa ai de unde alege.

Horoscop weekend. VARSATOR

Stralucesc cumva raze de iubire deasupra ta acum ? O combinatie benefica de energii ce implica planete pozitive sugereaza ca asa trebuie sa fie. Esti ajutat astral ca orice intarzieri in derularea unei noi povesti de dragoste sa se rezolve cu usurinta. O vacanta te va ajuta sa consolidezi o prietenie de inceput transformand-o intr-un cuplu sau poti intalni pe cineva in timp ce esti intr-o deplasare. Daca esti deja in cuplu, petreceti cat mai mult timp in exterior, explorand viata in ce forma te simti inspirat.

Horoscop weekend. PESTI

Puternice influente astrale ale momentului in sectorul tau social pot duce la pasiuni spumoase si la sentimente ce cresc din ce in ce mai mult. Fii deschis la orice ocazii sociale ti se prezinta pentru ca nu stii cine iti cucereste inima dintr-o privire. Daca esti intr-un cuplu, este un timp potrivit sa gestionezi aspecte ce tin de bani sau de alte teme cheie care va pot influenta legatura. Facand asta vei aduce usurare in relatie. In plus, in zilele urmatoare vei simti cum romantismul se poate dezvolta si transforma in mai multa intimitate si apropiere.

