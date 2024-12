Ingrediente Prajitura Amandina

BLAT:

– 6 oua

-200 gr. zahar

-30 ml. apa

-30 ml. ulei

-20 gr. cacao

-8 linguri faina

CREMA:

-3 galbenusuri

-150 gr. zahar pudra

-250 gr. unt

-3 linguri cacao

-1 fiola esenta rom

SIROP:

-400 ml. apa

-150 gr. zahar

-2 plicuri cappuccino rom

-1 fiola esenta rom

GLAZURA:

-2 plicuri Glazura sau ciocolata topita cu un pic de unt

-frisca

Mod de preparare Prajitura Amandina



BLAT:

Se bat albusurile spuma, se adauga zaharul si se mixeaza iar pana se intaresc bat. Se adauga apa si galbenusurile frecate cu ulei. Se amesteca cu lingura de jos in sus. Treptat se adauga faina amestecata cu cacao. Se omogenizeaza. In tava unsa, tapetata cu faina si cu hartie de copt, se pune compozitia si se coace 30-35 minute. Dupa ce se raceste blatul se taie in 2.

CREMA: untul partial topit (eu l-am lasat la temperatura camerei si s-a inmuiat foarte bine) se mixeaza bine 1-2 minute. Se adauga zaharul pudra si se mixeaza pana ce acesta se dizolva. Se adauga galbenusurile,cacao si esenta de rom. Se mixeaza pana se topeste zaharul,apoi se intinde peste blat.

SIROP: se pun toate ingredientele (fara esenta rom) intr-o craticioara pe foc si de cand incep sa fiarba se mai lasa 5 minute, se iau de pe foc, se adauga esenta de rom si se lasa la racit.