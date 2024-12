Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru vineri 13 decembrie 2024

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

Berbec

Runa etalata – Kenaz: Ceva (sau cineva) iti va lumina drumul catre solutia la o problema ce treneaza de multa vreme. Dar iluminarea si claritatea nu vin fara sacrificiu. De multe ori este un pret pe care trebuie sa-l platesti. Nu este neaparat dureros, dar poate fi renuntarea la ceva. Este vorba de ceva asemanator Marului Cunoasterii din cartea Genezei.

Taur

Runa etalata – Mannaz: Mannaz simbolizeaza umanitatea, comuniunile de oameni, in scopul atingerii telurilor comune. Pe o scara mai personala, Mannaz reprezinta cercul de prieteni/familia si scopurile comune care ii unesc. De asemenea, mai poate fi vorba despre comuniunea femeie/barbat, unirea sufletelor intr-o singura entitate.

Gemeni

Runa etalata – Perth: Perth iti sugereaza sa explorezi aspecte ascunse ale vietii tale. Aceasta runa te incurajeaza sa te aventurezi in domenii necunoscute si sa descoperi adevaruri ascunse. Permite-ti sa visezi si sa urmezi indicii subtile care te pot conduce la revelatii importante

Rac

Runa etalata – Thurisaz: Aceasta runa simbolizeaza conflictul. Tradusa literal, ar insemna “Gigantul” si semnifica distrugerea si apararea. Poate ca te afli intr-un conflict in care trebuie sa arati ca esti puternic. Acest conflict poate aduce o transformare, dezvoltare personala. Pentru cupluri, cartea sugereaza tensiune sexuala.

Leu

Runa etalata – Uruz : Aceasta runa extrasa cu fata in jos te avertizeaza ca exista intarzieri ca puterea sa sustina schimbari pentru dorintele tale. Poate ca deja ai avut anumite dezamagiri, asteptand sa se implineasca ce iti doreai. Sigur ca asa ceva creaza frustrare insa evenimentele din lumea externa reflecta ce se intampla in noi. Foloseste acest mesaj ca sa iti dai seama ce beneficii ai din faptul ca dorinta nu ti se implineste inca.

Fecioara

Runa etalata – ODIN : Primesti un mesaj ce inseamna ca necunoscutul, nestiutul si nevazutul sunt parte activa din viata ta la acest moment. La inceput era nimic si la final ramane nimic. Nu poate fi folosit controlul pe ceea ce nu exista inca. Ca sa poti avansa in marele gol din fata ta trebuie sa ai o incredere desavarsita. Si fa pasi in acest gol cu mainile goale si cu credinta de fier. Ceea ce te va sustina este puterea creativa a necunoscutului.

Balanța

Runa etalata – Berkana (inversata): Sub influenta BERKANA, focusul va fi pe vindecare si regenerare. Fie ca este vorba de sanatatea ta sau de relatiile personale, vei simti o dorinta puternica de a aduce armonie si echilibru. Comunica deschis si sincer pentru a construi legaturi durabile.

Scorpion

Runa etalata – GEBO: Runa Gebo inseamna cadou, si ca orice cadou, mesajul runei poate fi inteles pe multe niveluri. Cadourile sunt in general lucruri pozitive, atat pentru cel ce da cat si pentru cel ce primeste. In multe culturi totusi, cadourile si favorurile poarta cu ele si obligatia de a raspunde inapoi intr-un fel similar. De aceea, in acest caz, aceasta runa este un simbol ca prin cadou se intareste o prietenie, o casnicie, o alianta sau orice legatura intre oameni sau organizatii. Gebo este o runa puternica ce transmite ca uniunile tale sunt la fel de puternice. Mai mult, aceasta runa nu este reversibila, exact ca si prieteniile adevarate care nu pot fi destramate usor sau deloc.

Săgetător

Runa etalata – Isa : Aceasta runa te sfatuieste sa nu te dai cu capul de zid, sa eviti miscari bruste si atacuri energetice. Conceptul “cine vrea sa reuseasca reuseste” acum iti poate crea un mare deserviciu daca il urmezi. Cel mai mult ai nevoie acum de rabdare, rezistenta si flexibilitate – nu incerca sa fortezi si sa influentezi o situatie. Intelege ca exista perioade de asteptare, chiar de abandonare temporara a unui subiect la care te gandesti.

