PRINCIPALELE DECLARAȚII ALE lui CRISTIAN SÎRBU, AVOCATULUI LUI BOGDAN PEȘCHIR:

UPDATE Pe ei îi interesează cei 300.000 care nu sunt dați direct lui Georgescu. NU-s bani dați direcți, ci unuia pentru conținut. Restul de 700.000 s-au dus către unii care-l criticau, nu îi mai interesează. Este plăcerea lui să dea bani. Este vorba de content. TikTok poți primi cadouri, niște trandafiri, se pot transforma în bani. Unii cântă, i-a dat și lui Guță. A ajutat și oameni. Nu trebuie să te mai duci la Becali la poartă pentru bani. Potra dă bani pentru că vrea. Nu e cazul să ne întrebăm despre banii personali de ce îi dăm acolo sau în altă parte. Procurorii au întrebat de ce i-a dat ăluia bani care e cu Georgescu.

Și eu eram cu Facebook, cu Instagram, dar la TikTok nu am avut acces. Ca să vii să blochezi un om, când tu nu faci dovada legăturii între el, noi știm, și anchetatorii știu, dar când se ajunge la un alt nivel superior, acolo se face altceva. Au avut ghinionul să înceapă ancheta asupra unui om care are afacerile la vedere. După ce am început să le arătăm, atunci când Potra le-a zis de unde vin banii, au schimbat placa. Hai să le sigilăm să mergem la București. Acolo ne-am rugat de ei să înceapă cercetarea. De ce? Pentru că după ce ne dă procesul verbal, avem 3 zile să-l atacăm în instanță. Trebuie cineva să plătească. Și nu ei, ci din banii românilor.