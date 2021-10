Legat de lipsa medicamentelor din farmacii pentru tratarea formelor ușoare de COVID-19, deputatul USR Emanuel Ungureanu spune că „instituțiile europene spun care sunt antiviralele care se pot da si când se pot da. Nu sunt niște biscuiți...”.

„Datorita întârzierilor Agenției Naționale a Medicamentului, se cumpără Arbidol și alte medicamente de pe internet. Lumea comandă medicamente pe internet. Unii români le iau dupa <<doctor google>>, cu consecințe dramatice. Românii s-au tratat si cu Ivermectina fara recomandarea medicilor”, a atras atenția Emanuel Ungureanu, vineri seară, în emisiunea „Controversat”, la Realitatea PLUS.

Deputatul USR l-a acuzat pe Florin Cîțu pentru măsurile care nu au fost luate pentru aprovizionarea cu medicamente în tratamentul formelor ușoare COVID-19, accesibile în farmacii, dar și a spitalelor în tratarea formelor grave de COVID-19.

„Când am spus in vara, dl Cîțu era preocupat sa dea bani la primari. Nici nu au fost resurse, destul de tarziu s-a decis la nivel de comisie de boli infectioase, la Ministerul Sănătății, ca anumite antivirale sa ajunga in spitale, in farmacii cu circuit inchis. Și de acolo să le dea medicii bolnavilor.

Ar trebui ca medicina de familie să fie întărită, dar să aibă și instrumente cu care sa învingă boala. Am avut probleme și la nivel de DSP si medicină de familie.

Suntem singura țară din Europa unde Ministerul Sănătății nu a avut voie sa se ocupe de gestionarea pandemiei. S-a ocupat de ea dl Citu si s-a văzut unde am ajuns”, a concluzionat deputatul USR Emanuel Ungureanu, vineri seară, la „Controversat”.