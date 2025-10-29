Studiile recomandă aproximativ 20–25 de migdale pe zi (o mână mică) pentru a profita de beneficiile lor fără a suprasolicita digestia sau metabolismul. Consumul exagerat poate duce la probleme digestive, dezechilibre nutriționale sau creștere în greutate.

Iată câteva efecte secundare ascunse ale consumului excesiv de migdale:

Probleme digestive și balonare

Migdalele sunt bogate în fibre, iar aportul excesiv poate provoca balonare, gaze și disconfort abdominal. Persoanele cu intestine sensibile sau care consumă deja multe fibre ar trebui să fie atente.

Exces de vitamina E

30 de grame de migdale oferă aproape jumătate din doza zilnică recomandată de vitamina E. Exagerarea poate provoca oboseală, dureri de cap sau tulburări de vedere, deoarece vitamina E se acumulează în organism.

Pietre la rinichi din oxalați

Migdalele conțin oxalați, care se pot combina cu calciul și pot forma cristale. Persoanele predispuse la pietre la rinichi trebuie să limiteze consumul.

Reacții alergice

Migdalele sunt printre cei mai comuni alergeni. Pot provoca mâncărimi, erupții cutanate sau dificultăți respiratorii. Alergiile pot apărea chiar și după ani de consum fără probleme.

Creșterea în greutate

Deși sănătoase, migdalele sunt bogate în calorii – aproximativ 600 kcal la 100 g. Consumul excesiv poate duce rapid la un surplus caloric și creștere în greutate, mai ales dacă sunt consumate ca gustare între mese.

Impact asupra absorbției mineralelor

Migdalele conțin acid fitic, care în cantități mari poate reduce absorbția de fier, zinc și calciu. Persoanele cu deficit de fier ar trebui să fie prudente.

Probleme cu digestia grăsimilor

Migdalele sunt bogate în grăsimi sănătoase, dar consumul exagerat poate pune presiune pe ficat și pancreas, mai ales la persoanele cu probleme digestive preexistente.