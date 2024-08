Unele plante se pot ajuta unele pe altele in moduri diferite, fie oferind protectie impotriva daunatorilor, amplificand aroma delicioasa, tinand la distanta buruienile, pastrand umiditatea sau adaugand substante nutritive in sol. Trebuie, însă, plantate printre recolta de dovlecei. Iată despre ce este vorba.

Fasolea

Fasolea este un partener excelent pentru dovlecei si zucchini. Aceasta leguminoasa fixeaza azotul in sol, ceea ce imbunatateste fertilitatea si hranirea plantelor vecine. De asemenea, umbra furnizata de plantele de fasole poate ajuta la mentinerea solului umed si la reducerea evaporarii.

Porumbul

Porumbul poate oferi suport pentru vrejii de dovlecei si zucchini si poate crea o bariera naturala impotriva daunatorilor. De asemenea, poate ajuta la imbunatatirea fertilitatii solului si la mentinerea umiditatii.

Mazarea

Mazarea este o alta leguminoasa care poate fixa azotul in sol si poate imbunatati fertilitatea acestuia. De asemenea, poate oferi suport pentru vrejii de dovlecei si zucchini si poate atrage albinele si alte polenizatoare.

Plantele aromatice: menta, marar, patrunjel, oregano

Plantele aromatice precum menta, mararul, patrunjelul si oregano-ul pot respinge daunatorii si pot atrage insecte benefice in gradina. De asemenea, acestea pot oferi o aroma placuta si pot fi folosite in bucatarie pentru a imbunatati gustul si aroma preparatelor culinare.

Galbenelele, floarea soarelui, musetelul

Plantele cu flori precum galbenelele, floarea soarelui si musetelul pot atrage albinele si alte polenizatoare, contribuind astfel la cresterea randamentului culturii de dovlecei si zucchini. De asemenea, aceste plante pot oferi si o frumusete decorativa in gradina.

Plantand aceste plante insotitoare in jurul culturilor tale de dovlecei si zucchini, poti crea un mediu sanatos si echilibrat in gradina, care sa sprijine cresterea si dezvoltarea acestor legume delicioase. Asigura-te ca plantezi in functie de nevoile si cerintele specifice ale fiecarei plante, si bucura-te de o recolta bogata si sanatoasa in sezonul de crestere urmator!

Sursa Sfat Naturist