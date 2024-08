Beneficiile sucului de rosii

Sucul de rosii are numeroase beneficii pentru organism, derivate din continutul acestuia in minerale, vitamine si antioxidanti. Sucul de rosii este o bautura populara care furnizeaza o gama generoasa de vitamine, minerale si antioxidanti. Se remarca in mod special prin continutul ridicat de licopen, un antioxidant ale carui beneficii pentru sanatate au fost deja demonstrate.

Are un efect antioxidant important. Licopenul este un caroteonoid recunoscut de intreaga comunitate medicala pentru beneficiile pe care le are pentru sanatate. Se pare ca 80% din licopenul pe care il consumam anual provine din rosii si derivate ale rosiilor. Licopenul reduce nivelul de inflamatie din organism, dar beneficiile sale nu se limiteaza la asta, Exista studii care demonstreaza, de pilda, ca o concentratie serica mare de licopen se asociaza cu o reducere a colesterolului si cu o circumferinta a taliei mai mica. Consumul regulat de suc de rosii se asociaza si cu reducerea valorilor unor markeri care indica gradul de deteriorare a ADN-ului celular, un indicator al riscului unor boli cronice si al unor tipuri de cancer.

Reduce riscurile de boala cardiaca. Licopenul si betacarotenii ajuta la controlul hipertensiunii arteriale, hipercolesterolemiei și la prevenirea aterosclerozei. Exista mai multe studii care arata ca licopenul din rosii, in doza de 25 mg pe zi, reduce valorile colesterolului LDL cu aproximativ 10% si determina o reducere semnificativa a tensiunii arteriale. In plus, consumul de suc de rosii se asociaza unei reduceri semnificative a concentratiei de interleukina-6 și cu o ameliorarea semnificativa a circulatiei sangelui.

Are efect protector impotriva unor forme de cancer. Exista studii care demonstreaza efectul protector al sucului de rosii impotriva cancerului de prostata. La animale, s-a observat un efect protector al sucului de rosii impotriva cancerului de piele. De asemenea, la testele efectuate in laborator s-a observat ca sucul de rosii este capabil sa induca moartea celulelor canceroase.

Continutul ridicat de carotenoizial sucului de rosii nu doar ca asigura un aport adecvat de vitamina A, dar actioneaza si ca un antioxidant puternic, protejand celulele impotriva actiunii radicalilor liberi. Actiunea nociva a radicalilor liberi se coreleaza cu o incidenta ridicata a bolilor cronice de tipul afectiunilor cardiace si joaca un rol important in procesele de imbatranire.

SURSA