„Avem o instrucțiune a ministrului Sănătății care spune că testarea se face de două ori pe săptămână. Avem 3.250.000 de beneficiari, preșcolari, elevi și personal din învățământ. Am avut 6,5 milioane de teste, exact pentru două testări într-o săptămână. Am înțeles că s-au mai livrat încă 2,4 milioane care nu ajung pentru testarea din ziua de luni, 13 decembrie, darămite pentru joi. Tocmai de aceea am solicitat un grafic de livrare, ca să știm că avem teste și că se aplică hotărârea CNSU”, a declarat Sorin Cîmpeanu, miercuri seară, la un post TV.

Întrebat dacă a primit un răspuns de la MAI, de la Raed Arafat, Sorin Cîmpeanu a anunțat că „n-am primit încă răspuns. Ministerul Educației interacționează cu IGSU. IGSU le livrează la Ministerul Educației, prin inspectoratele școlare județene”.

Ministerul Educației a cerut miercuri IGSU graficul de aprovizionare cu teste de salivă, afirmând în solicitare că stocul existent nu acoperă nici măcar necesarul pentru testarea elevilor în următoarea zi de luni.

Cele 6,5 milioane de teste antigen rapide pe bază de salivă au ajuns săptămâna trecută în școli și au fost date elevilor, iar o parte din ele sunt destinate angajaților din unitățile de învățământ. Cele mai multe teste au fost folosite deja în cele trei zile ale săptămânii în curs.

Întrebat dacă nu se poate verifica testarea elevilor pe baza trimiterii rezultatelor după ce mai multe teste au fost vândute pe OLX, Sorin Cîmpeanu a mai spus că „procedura de verificare a bunei credinte nu poate exista. Atâta vreme cât nu ne bazăm pe responsabilitate și incredere, nu avem niciun fel de șansă.

Pot spune că, dacă s-au vândut 3 teste pe internet, înseamnă că sunt 1 la un milion, dacă s-au vândut 30, înseamnă că sunt 1 la 100.000, dacă s-au vândut 300 este 1 la 10.000.

Ceilalți, nu acel unu iresponsabil care a vandut testele pe internet, sunt convins că le-au folosit. Și dacă le-au folosit, înseamnă că am reușit să preîntâmpinăm niște probleme. Nu rezolvă problema, dar ajută. Alături de respectarea regulilor de protecție sanitară, de vaccinare, această testare ajută.

A ajutat și în alte state europene. Testarea noninvazivă pe baza de saliva, asa cum este ea, lipsita de acuratete. Este un plus mic, dar un plus”, a mai declarat Sorin Cîmpeanu.