De ce ne cade părul?

Conform doctorului Mihai Motora, prezent în cadrul unei emisiuni TV, este normal să ne cadă zilnic câteva zeci de fire de păr, fără ca să ne facem probleme. Însă, îngrijorarea ar trebui să apară în momentul în care ne trezim cu foarte mult păr căzut pe pernă sau când facem duș.

Conform sursei, în cazul bărbaților, principala cauză de pierdere a părului este de natură ereditară, fiind cunoscută ca alopecia androgenă, mai exact chelia de cauză genetică.

În cazul femeilor această cauză genetică se manifestă mai rar, într-un procent de aproximativ 20% dintre cazuri. Însă, în situația doamnelor este mai complicat, deoarece cauzele căderii părului pot fi multiple. De exemplu cauzele hormonale, după o sarcină sau problemele cu glanda tiroidă.

Stresul accelerează căderea părului

De asemenea, stresul accelerează căderea părului, deși conform specialistului, aceasta nu este o cauză în sine. De obicei părul căzul din cauza stresului poate fi recuperat după ce trecem de perioada stresantă care a dus la această afecțiune. Însă, în cazul părului pierdut genetic trebuie știut faptul că nu mai poate fi recuperat niciodată.

La bărbați pierderea părului din cauze genetice are loc în zonele fronto temporale, adică deasupra frunții, de o parte și de alta, și în zona vertexului, adică în mijlocul capului, puțin în spate. În cazul femeilor, acestea pot pierde păr din cauze genetice, la nivelul zonei centrale a capului, adică deasupra frunții, dar central, precum "o cărare pe mijloc", subliniază doctorul.

Conform aceleași surse, leacurile băbești nu sunt prea funcționale în astfel de situații. Singurele soluții pentru stoparea căderii părului ar fi tratamentele medicamentoase sau intervențiile chirurgicale care constă într-un transplant de păr.

În cazul unei predispoziții la alopecie genetică trebuie știut faptul că aceasta poate fi prevenită. Spre exemplu, în cazul unui tânăr al cărui tată suferă de alopecie, se pot lua măsuri prin administrarea unor tratamente. Acestea vor prevenii, ulterior, ca afecțiunea să se manifeste și să fie moștenită și de fiul predispus la asta.

Însă, tratamentul ar trebui administrat pe termen lung, susține doctorul, în cadrul aceleași unei emisiuni.