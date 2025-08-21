Sanatatea inimii

Bolile de inima – inclusiv atacurile de cord si accidentele vasculare cerebrale – reprezinta unele dintre cele mai frecvente cauze de moarte din lume. Un studiu, efectuat la barbati de varsta mijlocie, a legat nivelurile scazute din sange de licopen si beta-caroten de un risc crescut de atacuri de cord si accidente vasculare cerebrale.

Tot mai multe dovezi din studiile clinice sugereaza ca suplimentarea cu licopen poate ajuta la scaderea colesteroului LDL (cel „rau”) . De asemenea, cercetari asupra produselor din tomate indica beneficii impotriva inflamatiei si markerilor stresului oxidativ.

Ele prezinta, in plus, un efect protector asupra stratului interior al vaselor de sange si pot scadea riscul de coagulare a acestuia, micsorand, astfel posibilitatea de a se forma cheaguri.

Prevenirea cancerului

Cancerul este reprezentat de cresterea necontrolata a celulelor care se raspandesc dincolo de limitele lor normale, invadand adesea alte parti ale corpului. Studiile observationale au evidentiat legaturi intre tomate – sau produsele din tomate – si mai putine incidente ale cancerului de prostata, pulmonar si de stomac [13, 14].

In timp ce continutul ridicat de licopen este considerat principalul factor responsabil, este nevoie de mai multe cercetari amanuntite pentru a confirma sursa acestor beneficii.

Mai mult, un studiu efectuat la femei demonstreaza cum concentratiile ridicate de carotenoizi – gasite in cantitati mari in rosii – pot proteja impotriva cancerului de san.

Sanatatea pielii

Rosiile sunt considerate benefice pentru sanatatea pielii. Alimentele pe baza de tomate bogate in licopen si alti compusi ai plantelor care pot proteja tesutul conjunctiv impotriva arsurilor solare.

Potrivit unui studiu, persoanele care au ingerat circa 40 de grame de pasta de rosii - care ofera 16 mg de licopen - cu ulei de masline in fiecare zi, timp de 10 saptamani au experimentat cu 40% mai putine arsuri solare.