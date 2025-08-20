Vorbim despre laptele proaspăt, laptele dulce de vacă sau laptele de capră. Oricare dintre ele, foarte sănătoase, hrănitoare și recomandate de orice medic pentru numeroasele lor calități terapeutice și nutriționale.

Cum ne ajută laptele în zilele caniculare

Dr. Adina Alberts, medic specializat în Sănătate Publică și Management, ne recomandă să bem un pahar de lapte dulce dimineața, mai ales în zilele foarte călduroase.

”Eu sunt pro și rămân pro lapte și consider că laptele este un aliment de bază extrem de sănătos. Evident, cu condiția să provină din surse bio, să nu fie contrafăcut și să aibă chimicale introduse. Laptele are o capacitate foarte mare de rehidratare, laptele este un foarte bun aliment care introduce apă în organism și o ține acolo, o fixează…” a declarat dr. Adina Alberts pe canalul ei de facebook.

Medicul ne recomandă să bem lapte pentru a reduce transpirația abundentă pe timpul zilei. Un pahar de lapte rece sau ușor călduț este nu doar hrănitor, ci mai ales hidratant și ajută organismul să piardă mult mai puțină apă pe timpul zilei.

Ce soluție au persoanele cu intoleranță față de lapte

Dacă ai intoleranță la lactoză, dr. Adina Alberts recomandă un cocktail natural făcut dintr-un castravete mixat la blender cu o legătură de pătrunjel și cu zeama de la o jumătate de lămâie. Acest smoothie te va răcori, îți va aduce un aport semnificativ de vitamine și va reduce transpirația abundentă. Vei transpira, așa cum este natural, dar va fi o cantitate de transpirație mult mai redusă, pe care o poți controla cu un deodorant de bună calitate.