Nu numai greutatea corporală ne va fi afectată de dietă, ci și modul în care organele noastre interne funcționează. Din fericire, nu trebuie să renunțăm la toate preparatele noastre favorite pentru a ne bucura de o o stare de sănătate cât mai bună. Există și unele alimente banale care pot fi foarte bune pentru creier și pentru inimă și pe care medicul Vlad Ciurea ni le recomandă.

Mai precis, este vorba despre usturoi, busuioc și pătrunjel. Potrivit expertului, este cunoscut faptul că usturoiul poate curăța arterele, așa că este o alegere foarte bună pentru dieta noastră!

Alimentele banale care pot susține sănătatea creierului

Potrivit renumitului medic, usturoiul poate fi foarte benefic pentru organismul nostru. El poate reduce nivelul colesterolului „rău”, poate susține sistemul imunitar și poate chiar să prevină apariția bolilor cardiovasculare.

În plus, datorită faptului că are și proprietăți antibacteriene și antiinflamatorii, usturoiul este cunoscut și drept un adevărat antibiotic natural.

Usturoiul, pătrunjelul și busuiocul nu trebuie să lipsească din dietă

„Sunt trei alimente foarte benefice pentru creier. Toate vegetalele, toate fructele și toate semințele. Pentru creier, în plus, este usturoiul, busuiocul și pătrunjelul. Consum foarte puțin usturoi, deoarece îmi provoacă arsuri la stomac, dar știu că face foarte bine. Este dovedit faptul că usturoiul curăță arterele”, a spus medicul Vlad Ciurea, conform Click.