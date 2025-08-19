Ce este borșul?

Borsul este lichidul acru obtinut prin fermentarea cerealelor, in special a taratei de grau, ovaz sau orez. Aceasta fermentatie naturala produce acizi organici, vitamine din complexul B, minerale si probiotice valoroase. Iată ce beneficii are borșul pentru sănătate!

1. Ajută digestia

Borsul stimuleaza secretia sucurilor gastrice si enzimelor digestive, favorizand o digestie buna si reducand balonarea sau disconfortul abdominal. De asemenea, exista si studii care arata ca fermentatii naturale, cum e borsul, imbunatatesc flora intestinala si digestia.

2. Detoxifică ficatul

Consumat cu moderatie, borsul are efect usor detoxifiant, sustinand functia hepatica si ajutand la eliminarea toxinelor acumulate in organism.

raditia populara mentioneaza efectele borsului ca tonic pentru ficat, iar cercetarile moderne confirma rolul probioticelor in protectia ficatului.

3. Ajută în cazul arsurilor gastrice si ulcerului

Contrar a ceea ce ar putea parea, borsul nu irita stomacul, ci ajuta la reglarea pH-ului gastric si poate calma unele simptome ale gastritei sau ulcerului gastric.

Reteta simpla de bors natural acasa

1 cana de tarate de grau (sau ovaz)

2 litri de apa

1 lingurita de sare neiodata

Mod de preparare:

Pune taratele intr-un vas de sticla sau ceramica. Adauga apa si sarea si amesteca bine. Acopera vasul cu un tifon si lasa-l la temperatura camerei, ferit de lumina directa, timp de 3-5 zile. Amesteca din cand in cand pentru a ajuta fermentatia. Cand lichidul devine acrisor si usor spumos, strecoara borsul si depoziteaza-l la frigider.

Acest bors natural poate fi folosit in ciorbe sau consumat in cantitati mici ca tonic pentru stomac si ficat.

Cum folosim borsul ca leac?

Ca bautura tonica: se consuma cate un pahar mic (100 ml) de bors natural neprelucrat, inainte sau dupa mesele principale.

In ciorbe: adauga bors pentru a profita de beneficiile fermentatiei, in loc sa folosesti otet sau lamaie.

sursa: Sfat Naturist

sursa foto: Lalena.ro