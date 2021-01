Cursurile online, prelungite până pe 8 februarie în România. Anunțul ministrului Educației

Ministrul a precizat că, deși prelungirea se putea face până la finalul anului școlar, a refuzat, pentru că dorește deschiderea cât mai repede a școlilor.

„Avem mâine (miercuri – n.red.) ședință de guvern. Vom avea o ordonanță de urgență prin care putem să continuăm învățământul online. Așa cum am început semestrul întâi, cu siguranță îl vom termina, online. Speranța și dorința noastră este să organizăm semestrul doi într-o manieră clasică, dar el trebuie finalizat. Ca să poată să fie finalizate e nevoie de o schimbare la legea 55, care dădea dreptul ministrului Educației să decidă trecerea în online până la 31 decembrie 2020.

Am fost pus în fața unei întrebări: <<Dacă inițiem ordonanță de urgență pentru învățământul online, haideți să inițiem până în septembrie 2021>>. Am refuzat acest lucru și am spus <<Nu>>. Îl inițiem până în data de 8 februarie. Deci cu bună știință mi-am am redus dreptul de a decide peste data de 8 februarie învățământului online”, a declarat, marți seară, Sorin Cîmpeanu, la o televiziune de știri, potrivit mediafax.ro.

CALENDARUL ANULUI ȘCOLAR 2020-2021

Cursurile încep pe 11 ianuarie 2021, după vacanța de sărbători.

Potrivit Calendarului anului școlar 2020-2021, pe 8 februarie ar urma să înceapă al doilea semestru, în preuniversitar și universitar, după o săptămână de vacanță intersemestrială, prevăzută în perioada 30 ianuarie- 7 februarie 2021.

Cursurile ar dura până pe 1 aprilie, urmând vacanțele de primăvară, incluzând și perioada de Paște.

Vacanțele elevilor sunt programate astfel, potrivit planificării ministerului:

Vacanţa de primăvară: Vineri, 2 aprilie 2021 – Duminică, 11 aprilie 2021 și Vineri, 30 aprilie 2021 – Duminică, 9 mai 2021

Paștele Catolic (2 - 11 aprilie), Paștele Catolic fiind pe 4 aprilie

Paștele Ortodox (30 aprilie - 9 mai), Paștele Ortodox fiind pe 2 mai

Cursurile se reiau apoi pe 10 mai 2021.

Vacanţa de vară: Sâmbătă, 19 iunie 2021 – data din septembrie 2021 la care încep cursurile anului şcolar 2021 – 2022.

Prin excepție de la prevederile anterior menționate pentru clasele terminale din învățământul liceal, anul școlar are 32 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 4 iunie 2021.

Pentru clasele a VIII-a, anul școlar are 33 de săptămâni de cursuri, din cauza Evaluării Naționale, și se încheie la data de 11 iunie 2021.

Pentru clasele din învățământul liceal - filiera tehnologică, cu excepția claselor terminale, și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are 37 de săptămâni de cursuri.

Programul național ‚‚Școala Altfel’’ se va desfășura în perioada 5 octombrie 2020 - 4 iunie 2021, pe o perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ.