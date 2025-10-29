Luna noiembrie vine cu surprize de proporții pentru cele 12 zodii din horoscop. Din punct de vedere astral, ultima lună de toamnă aduce o vibrație puternică și le dă oportunitatea nativilor să repare unele greșeli care s-au făcut de-a lungul anului care se apropie de final. Astrologii supun că venit momentul ca toate zodiile să se concentreze mai mult asupra lucrurilor cu adevărat importante și să învețe în această lună care sunt lecțiile pe care planetele retrograde le oferă.