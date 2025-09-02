Ayranul este o băutură tradițională răcoritoare pe bază de iaurt, apă și sare, originară din regiunile Asia Centrală, Turcia și Iran, având o istorie îndelungată care se leagă de obiceiurile pastorale ale popoarelor turcice.

Ayranul este simplu de preparat chiar și de către persoanele fără experiență, fiind practic o băutură cu apă, iaurt și sare. Așadar, de obicei, ayranul se obține prin amestecarea iaurtului cu apă și sare, însă gustul final depinde mult de calitatea iaurtului, temperatura apei și modul de amestecare.

Tradițional, se folosește iaurt integral, proaspăt și acrișor, obținut prin fermentarea naturală a laptelui, deoarece acesta are o consistență densă și un gust bogat, oferind ayranului o textură cremoasă și plăcută. Se adaugă apă rece, de obicei în proporție de unu la unu, însă această proporție variază în funcție de cât de lichid sau dens dorești ayranul.

Apa folosită poate fi plată sau minerală. În unele zone, ayranul se prepară cu apă minerală, care aduce o ușoară acidulare naturală băuturii, accentuând senzația de prospețime.

Rețeta de ayran simplu

Ingrediente:

300 g iaurt integral cremos

300 ml apă rece (plată)

1/3 linguriță sare

Mod de preparare:

Pune iaurtul într-un bol adânc. Adaugă sarea. Toarnă apa rece treptat, amestecând cu un tel metalic cu mișcări energice, timp de 2-3 minute, până când se formează o spumă albă la suprafață. Dacă dorești mai lichid, mai poți adăuga 50 ml apă rece.

Servește imediat în pahare reci, cu câteva cuburi de gheață.

Ayran cu mentă

Ingrediente:

250 g iaurt

200 ml apă minerală carbogazoasă

8-10 frunze de mentă proaspătă, mărunțite

un praf de sare

Mod de preparare:

Pune iaurtul într-o carafă.

Adaugă menta mărunțită și sarea, amestecând cu o lingură de lemn. Toarnă apa minerală carbogazoasă treptat, amestecând ușor, fără a agita excesiv, pentru a păstra efervescența apei minerale. Servește imediat, cu câteva frunze de mentă deasupra pentru decor.



