Ce trebuie să consumi pentru o detoxifiere a organimsului. Rețete de vară

Aceste rețete de detox sunt ideale pentru a le consuma vara. Ajută la detoxifierea organimsului și sunt hidratante și diuretice.

1. Suc de pepene verde – hidratant si diuretic

Pepenele rosu este compus in proportie de peste 90% din apa, ceea ce il face un aliat excelent pentru hidratare si detoxifiere. In plus, contine licopen si citrulina, compusi cu efecte antioxidante si vasodilatatoare, potrivit studiilor.

Beneficii:

  • Sustine functia renala
  • Elimina retentia de apa
  • Detoxifica usor ficatul

Reteta:

  • 2 felii mari de pepene rosu (fara samburi)
  • Frunze de menta (pentru un efect racoritor)
  • Zeama de la 1/2 lamaie

Se mixeaza toate ingredientele si se consuma imediat.

2. Suc de sfecla rosie – tonic hepatic si antioxidant

Sfecla rosie este cunoscuta pentru proprietatile sale de sustinere a functiei hepatice. Contine betaina, care ajuta la eliminarea grasimilor din ficat si sprijina detoxifierea.

Beneficii:

  • Curata ficatul
  • Imbunatateste circulatia sangvina
  • Creste nivelul de energie

Reteta:

  • 1 sfecla mica cruda
  • 1 mar verde
  • 1 morcov
  • Un strop de ghimbir proaspat ras

Toate ingredientele se trec prin storcator sau se mixeaza si se strecoara.

3. Suc de castravete – detoxifiant renal si racoritor

Castravetii sunt saraci in calorii, dar bogati in apa si electroliti. Potrivit studiilor, acestia sunt ideali pentru curatarea rinichilor si pentru reducerea inflamatiei.

Beneficii:

  • Diuretic natural
  • Alkalinizeaza organismul
  • Sustine eliminarea acidului uric

Reteta:

  • 1 castravete mare (cu coaja)
  • 1 mar verde
  • 2-3 frunze de busuioc proaspat
  • 100 ml apa plata

Se blenduiesc si se consuma imediat.

