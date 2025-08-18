1. Suc de pepene verde – hidratant si diuretic

Pepenele rosu este compus in proportie de peste 90% din apa, ceea ce il face un aliat excelent pentru hidratare si detoxifiere. In plus, contine licopen si citrulina, compusi cu efecte antioxidante si vasodilatatoare, potrivit studiilor.

Beneficii:

Sustine functia renala

Elimina retentia de apa

Detoxifica usor ficatul

Reteta:

2 felii mari de pepene rosu (fara samburi)

Frunze de menta (pentru un efect racoritor)

Zeama de la 1/2 lamaie

Se mixeaza toate ingredientele si se consuma imediat.

2. Suc de sfecla rosie – tonic hepatic si antioxidant

Sfecla rosie este cunoscuta pentru proprietatile sale de sustinere a functiei hepatice. Contine betaina, care ajuta la eliminarea grasimilor din ficat si sprijina detoxifierea.

Beneficii:

Curata ficatul

Imbunatateste circulatia sangvina

Creste nivelul de energie

Reteta:

1 sfecla mica cruda

1 mar verde

1 morcov

Un strop de ghimbir proaspat ras

Toate ingredientele se trec prin storcator sau se mixeaza si se strecoara.

3. Suc de castravete – detoxifiant renal si racoritor

Castravetii sunt saraci in calorii, dar bogati in apa si electroliti. Potrivit studiilor, acestia sunt ideali pentru curatarea rinichilor si pentru reducerea inflamatiei.

Beneficii:

Diuretic natural

Alkalinizeaza organismul

Sustine eliminarea acidului uric

Reteta:

1 castravete mare (cu coaja)

1 mar verde

2-3 frunze de busuioc proaspat

100 ml apa plata

Se blenduiesc si se consuma imediat.