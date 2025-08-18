1. Suc de pepene verde – hidratant si diuretic
Pepenele rosu este compus in proportie de peste 90% din apa, ceea ce il face un aliat excelent pentru hidratare si detoxifiere. In plus, contine licopen si citrulina, compusi cu efecte antioxidante si vasodilatatoare, potrivit studiilor.
Beneficii:
- Sustine functia renala
- Elimina retentia de apa
- Detoxifica usor ficatul
Reteta:
- 2 felii mari de pepene rosu (fara samburi)
- Frunze de menta (pentru un efect racoritor)
- Zeama de la 1/2 lamaie
Se mixeaza toate ingredientele si se consuma imediat.
2. Suc de sfecla rosie – tonic hepatic si antioxidant
Sfecla rosie este cunoscuta pentru proprietatile sale de sustinere a functiei hepatice. Contine betaina, care ajuta la eliminarea grasimilor din ficat si sprijina detoxifierea.
Beneficii:
- Curata ficatul
- Imbunatateste circulatia sangvina
- Creste nivelul de energie
Reteta:
- 1 sfecla mica cruda
- 1 mar verde
- 1 morcov
- Un strop de ghimbir proaspat ras
Toate ingredientele se trec prin storcator sau se mixeaza si se strecoara.
3. Suc de castravete – detoxifiant renal si racoritor
Castravetii sunt saraci in calorii, dar bogati in apa si electroliti. Potrivit studiilor, acestia sunt ideali pentru curatarea rinichilor si pentru reducerea inflamatiei.
Beneficii:
- Diuretic natural
- Alkalinizeaza organismul
- Sustine eliminarea acidului uric
Reteta:
- 1 castravete mare (cu coaja)
- 1 mar verde
- 2-3 frunze de busuioc proaspat
- 100 ml apa plata
Se blenduiesc si se consuma imediat.