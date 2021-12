Orele de chimie de la scoala iti pot fi de mare folos cand acele incep sa cada iar copacul da semne de vestejire.

Atunci cand i se acorda grija de care are nevoie, pomul de Craciun poate ramane verde vreme de o luna sau chiar mai mult. Desigur, toata lumea stie ca bradul natural, in special cel care vine in ghiveci, trebuie udat la fiecare doua-trei zile, ca sa poata beneficia in continuare de nutrienti dupa ce a fost taiat.

De altfel, un astfel de brad „viu” necesita acelasi tratament pe care l-ai acorda oricarei alte plante decorative din casa: apa, lumina pentru fotosinteza, delicatete la manevrare s.a.m.d. Astfel, un brad de inaltime medie – 1,8 metri – consuma zilnic 200 ml de apa, iar cantitatea creste daca e vorba de o varietate cu crengi dese si stufoase sau daca pomul e amplasat langa calorifer ori o alta sursa de incalzire, scrie casadex.ro. Prin urmare, e necesar sa verifici mereu farfuria cu apa de la baza ghiveciului sau rezervorul pentru alimentare si sa le umpli constant. Lucrurile nu se opresc insa aici.

Iti vine sa crezi sau nu, exista oameni de stiinta care se ocupa cu studiul modalitatilor prin care poate fi prelungita viata brazilor dupa ce au fost taiati si adusi in casa de sarbatori. Un astfel de exemplu sunt specialistii canadieni de la Christmas Tree Research Center, care ne explica fenomenele naturale ce stau la baza procesului de pierdere a acelor la conifere.

Aprofundand problema, aflam de la ei ca totul tine de chimie si ca acele cazute pe covor sunt rezultatul unei reactii hormonale petrecute in interiorul copacului in situatii de criza, care ii semnaleaza ca e nevoie sa intrerupa sursa de hrana catre frunze. Hormonul cu pricina se numeste etilena si apare la toate plantele pe cale sa se ofileasca, inclusiv in cazul fructelor care incep sa se invecheasca în fructieră.