Prune deshidratate – Cum sa le faci acasa

Prunele uscate acasa se fac in doua moduri rapide si simple, fie cu ajutorul unui aparat special numit deshidrator, fie direct la cuptor. Se folosesc prune sanatoase, aproximatix 1 kilogram, se spala bine, se lasa la zvantat si li se scot samburii.

Daca alegeti varianta cu deshidratorul, un aparat ieftin si usor de folosit, prunele se pun rasfirate pe tavita aparatului. In functie de puterea si de cantitatea fructelor, acestea ar trebui sa stea la deshidratat circa 4 ore pe o parte si alte 4 pe cealalta parte.

La cuptor, se asaza prunele in tava si se lasa la cuptor timp de 1 ora la 40 de grade C, inca o ora la 50, o ora la 60 si la final se lasa pana se deshidrateaza complet la 70 de grade Celsius, cam 2 sau 3 ore. In tot acest timp, prunele se intorc pe toate partile. Fie ca le deshidratati la aparat sau la cuptor, la final prunele se lasa la cuptor la 200 de grade Celsius timp de 3 minute. Prunele vor capata un luciu deosebit.

Prunele uscate se lasa la racit pe o tava, apoi se pun intr-un borcan sau intr-o cutie la loc racoros si intunecat.

Beneficiile prunelor uscate

Sanatatea oaselor

Osteoporoza este o boala cronica legata de varsta, care caracterizeaza pierderea osoasa in calitate si masa si este, de asemenea, legata de cresterea sanselor de fracturi de fragilitate. Femeile aflate la postmenopauza au sanse mari de a dezvolta osteoporoza din cauza incetarii productiei de hormon ovarian care accelereaza pierderea osoasa. Factorii stilului de viata, cum ar fi exercitiile fizice si nutritia, scad, de asemenea, sansele de dezvoltare a osteoporozei si joaca un rol vital in sanatatea oaselor.

Pruna uscata intervine in prevenirea si inversarea pierderii structurale si a masei osoase precum si la femeile aflate in postmenopauza. Femeile aflate in postmenopauza care au consumat 100 g de prune uscate pe zi pastreaza densitatea minerala osoasa intr-o masura ridicata in comparatie cu cele care nu au primit. Mai mult, sunt evidentiate posibile mecanisme prin care compusii bioactivi gasiti in pruna uscata ofera efecte de protectie a oaselor. Rezultatele studiului si altele sugereaza ca pruna uscata este o terapie alimentara functionala eficienta pentru a preveni pierderea osoasa la femeile aflate in postmenopauza, cu efecte de protectie osoasa de lunga durata.

Tratament pentru obezitate

Dovezile arata ca interventiile nutritionale ajuta la tratamentul obezitatii si cele mai multe investigatii au utilizat numai carbohidrati nedigestibili. Pruna si piersica au un continut ridicat de polifenoli, compusi care au demonstrat efecte anti-obezitate. Un proces de baza trateaza obezitatea cu succes prin utilizarea polifenolilor care implica o modificare a microbiotei intestinale.

Probleme cardiovasculare

Prunele uscate au un continut ridicat de fitonutrienti cunoscuti sub numele de fenoli. Au si un continut ridicat de doi fitonutrienti unici, cum ar fi acidul clorogenic si acidul neoclorogenic. Studiile arata ca fitonutrientii ajuta la prevenirea deteriorarii celulelor in oxidarea moleculelor de lipide din organism. Membranele celulare si celulele creierului sunt alcatuite din lipide care contin grasimi, care sunt fitonutrienti esentiali, necesari in dieta. Acesti compusi ajuta la inhibarea oxidarii colesterolului LDL in organism, ceea ce il face un factor esential pentru prevenirea bolilor cronice.

Sursa: Sfat Naturist