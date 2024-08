Turmericul contine curcumina, un compus care este responsabil pentru majoritatea beneficiilor sale puternice pentru sanatate. Totodata, piperul negru contine piperina, un alcaloid care s-a dovedit, de asemenea, ca are proprietati medicinale despre care se crede ca sunt terapeutice in tratamentul multor afectiuni.

De regula, curcumina este slab absorbita de organism pe cont propriu, insa asocierea ei cu piperina poate creste semnificativ absorbtia si permite organismului sa o utilizeze mai eficient.

Atunci cand sunt combinate, aceste doua ingrediente pot aduce beneficii serioase, variind de la scaderea inflamatiei pana la o digestie mai buna si nu numai.

Poate ajuta la pierderea in greutate

Un beneficiu impresionant al turmericului si piperului negru este capacitatea lor de a sustine pierderea in greutate. Curcumina ajuta la reglarea metabolismului si la reducerea inflamatiei asociate cu obezitatea. In plus, piperina stimuleaza termogeneza, un proces care ajuta la arderea grasimilor. Consumul regulat al acestor condimente poate sprijini pierderea in greutate, oferind un plus de energie si ajutand la arderea grasimilor intr-un mod mai eficient, conform cercetarilor efectuate.

Curcuma este o plantă bogată în antioxidanți și are multe proprietăți antiinflamatoare și stimulatoare ale sistemului imunitar.

În medicina tradițională chineză, curcuma se folosea pe post de tratament pentru icter și afecțiuni ale ficatului și ale vezicii biliare.

Fiind o plantă picantă are și rol de încălzire și era, de asemenea, folosită pentru tratarea răcelilor și a tusei.

Conform studiilor recente, curcuma este mai puternică decât hidrocortizonul, fără să aibă vreun efect secundar, scrie Rosemary Gladstar, în cartea sa "Plante medicinale".

Curcumina, care este unul dintre componentele de bază ale turmericului, este un agent antibacterian local, eficient și cu proprietăți antioxidante mai puternice decât vitamina E.

Curcumina, un agent anticancerigen eficient

Conform aceleeași surse, curcumina este un agent puternic care luptă împotriva mai multor tipuri de cancer, inclusiv cancerul la sân, de colon, de prostată si de piele.

Conform unui studiu realizat în anul 2009 și publicat în The British Journal of Cancer, s-a demonstrat eficiența curcuminei în uciderea celulelor canceroase, în cazul unui cancer de esofag, în 24 de ore de tratament.

Alt studiu recent a indicat rezultate promițătoare în ceea ce privește capacitatea curcumei de a inhiba dezvoltarea celulelor maligne în cazul limfoamelor.

Și studiile realizate în China au relevat faptul că turmericul ajută la scăderea nivelului de colesterol din sânge si are o acțiune anticoagulantă, care poate ajuta la prevenirea formării de cheaguri periculoase de sânge, ce pot provoca apariția accidentului vascular.

Un alt beneficiu al consumului de curcuma este cel asupra digestiei. Turmericul, fiind o plantă picantă, puțin amăruie si care încălzește, stimulează secreția de bilă. Acest lucru ajută la digestia grăsimilor si a uleiurilor.

De asemenea, ajută la stabilizarea microflorei din aparatul digestiv, inhibând supradezvoltarea fermenților.

Această plantă, folosită pe post de condiment, este în prezent apreciată în multe țări ale lumii, fiind considerată un stimulent al sistemului imunitar.

