Acestea ajută și la pierderea în greutate și protejează împotriva inflamației dăunătoare legate de bolile de inimă și cancer.

Circa 28 de grame de semințe de dovleac oferă 8,5 grame de proteine ​​și până la 5 grame de fibre, promovând sațietatea și digestia sănătoasă.

Sunt, de asemenea, o sursă bună de magneziu, care susține sănătatea inimii și a oaselor, și de zinc, care ajută la reducerea inflamației și a hipertensiunii arteriale.

Prăjirea semințelor de dovleac poate crește nivelul lor de antioxidanți și poate îmbunătăți digestia, făcându-le un adaos versatil și sănătos pentru diverse feluri de mâncare, potrivit independent.uk.

Susțin inima: Grăsimile sănătoase (Omega-3 și Omega-6) și magneziul contribuie la menținerea sănătății cardiovasculare și pot ajuta la reglarea tensiunii arteriale. Ajută la controlul glicemiei: Conțin acid linoleic, care poate îmbunătăți sensibilitatea la insulină și poate reduce riscul de diabet de tip 2. Contribuie la controlul greutății: Fibrele și proteinele din semințele de dovleac ajută la menținerea senzației de sațietate, ceea ce poate preveni supraalimentarea.

Susțin digestia: Sunt o sursă bună de fibre, benefice pentru buna funcționare a sistemului digestiv. Fortifică oasele: Conțin fosfor, magneziu și calciu, minerale esențiale pentru menținerea sănătății oaselor și a dinților.

