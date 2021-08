O nouă lovitură dată șoferilor de mafia asigurărilor RCA.



Peste 4 milioane de români ar putea rămâne fără asigurarea obligatorie RCA și fără despăgubiri în caz de accident auto, după ce City Insurance, cea mai mare companie de asigurări de pe piață, a rămas fără bani.



Zeci de mii de dosare de daune zac pe mesele angajaților City Insurance, în timp ce reprezentanții companiei de asigurări RCA ridică din umeri când e vorba de plată. Un deja-vu pentru șoferii care au avut de primit despăgubiri pe baza poliței de Răspundere Civilă Auto încheiate la companiile Carpatica, Euroins și Astra.



În 2019, City Insurance avea de plată către asigurați suma totală de 351 milioane de euro. Astfel, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a cerut în instanță falimentul societății pentru datorii de peste un milion de lei.



În 2021, compania încă e pe piață, iar polițele sale au cel mai mic preț. O capcană în care mulți cad, din dorința de a chibzui banii. Totodată, în situația în care șoferul vinovat are o poliță RCA la o firmă care tergiversează plata daunelor, păgubitul se îndreaptă în instanță asupra celui care a produs accidentul.



Asta înseamnă alte drumuri, alte acte și, de ce nu, poate însemna chiar și plata pagubelor din propriul buzunar, deși vinovatul era asigurat.



Recent, ASF anunța că City Insurance este cercetată pentru fraudă. Renato Szilagyi, președintele directoratului City Insurance, a declarat lichidităţi de 75 de milioane de euro într-un un cont din Elveţia, dar banii nu există.



„S-a constatat că societatea nu avea rezervele necesare create, astfel încât – conform legii – să-şi poată plăti toate daunele în termen.”, a spus Valentin Ionescu, director al Autorității de Supraveghere Financiară, potrivit Pro TV.

Acest fond de rezervă era obligatoriu, conform legii, iar conducerea companiei este pasibilă de condamnare penală dacă fapta va fi dovedită de procurorii DIICOT.



De asemenea, situația este confirmată de acționarul majoritar al City Insurance, Dan Odobescu, cumnatul fostului premier Adrian Năstase, însă acesta susține că a fost înșelat la rândul său.



„Am fost, la un moment dat, înşelaţi. Am făcut reclamaţie penală şi în contul repectiv am fost asiguraţi că trebuie să existe o sumă de bani şi, din păcate, suma nu există.”02.38 MUSCĂ 02.42 „Ne-a înşelat o firmă străină care urma să ne dea un împrumut”, declara cumnatul lui Adrian Năstase, Dan Odobescu, potrivit Pro TV.



Pe 7 iunie, în Monitorul Oficial s-a publicat decizia privind sancționarea președintelui Renato Szilagyi, care prezintă în aproape 20 de pagini detalii legate de neregulile descoperite la această societate. Conform documentului, contul din banca elvețiană nici măcar nu există.



Pe lângă cercetarea DIICOT pentru fraudă, Autoritatea de Supraveghere Financiară a depus și ea plângere penală la Parchetul General. Și a amendat compania cu sume record. Opt milioane de lei în total.



Directorul ASF, Valentin Ionescu, a transmis celor care au dosarele pe masa City Insurance să aibă răbdare, deoarece a dispus preluarea companiei de către Fondul de Garantare a Asiguraţilor. Conform acestuia, plata despăgubirilor a început, dar prioritare sunt dosarele vechi.

O altă șansă pentru ca banii să ajungă mai repede la cei îndreptățiți prin lege ar fi finalizarea negocierilor cu un fond de investiții din Olanda, pentru preluare, susține ASF. Noii acţionari au termen până în septembrie să aducă 150 de milioane de euro, pentru plata daunelor. Dacă nu, afacerea pică.



Într-un scenariu pesimist, City Insurance devine falimentară, iar păgubiții fie își repară mașinile pe banii lor, fie acționează compania în instanță– unde un proces se va întinde pe mai mulți ani.



Revoltați, oamenii se întreabă cum a putut, în 2021, să se repete istoria companiei Carpatica.



La începutul anilor 2000, mafia asigurărilor și-a construit un mecanism de luat bani din buzunarul românilor, cu mâna statului. Obligativitatea încheierii poliței a transformat piața asigurărilor în joc piramidal, în care marii capi întorc milioane de euro cu lopata, iar asigurații rămân cu ochii în soare.



Cel mai mare câștig îl au politicienii și băieții deștepți afiliați acestora, potrivit numeroaselor anchete jurnalistice apărute în presa națională.



În 2014, președintele Autorității de Supraveghere Financiară, Dan Radu Rușanu, a ajuns în fața procurorilor DNA. Rușanu a fost acuzat de sprijinirea unui grup infracțional organizat, dar și de complicitate la abuz în serviciu, în dosarul Carpatica. Șefului ASF i se reproșează că ar fi destituit și numit personaje în mod fraudulos în conducerea autorității, pentru a proteja interesele companiei Carpatica Asigurări. În dosar au fost implicați și Laura Chițoiu, soția fostului ministru al Finanțelor, Daniel Chițoiu, și patronul Carpatica, Ilie Carabulea.



Rușanu a fost arestat, iar înainte să ajungă după gratii a spus că este o victimă a lui Traian Băsescu, deoarece a deranjat când a luat decizia de a pune sub administrare specială o alta companie, Astra Asigurări.



“Eu cred că are legătură mai multă cu Astra decât cu ordonanța pentru că ați văzut și dumneavoastră o declarație a domnului președinte Băsescu, în care spune că pentru acțiunea nejustificată de la Astra va trebuie să răspundă conducerea incompetentă a ASF-ului.

Vom vedea dacă acțiunea incompetenților de la ASF a fost nejustificată vizavi de Astra sau domnul Băsescu a decis că această acțiune e nejustificată, că să-l apere pe prietenul dânsului, Dan Adamescu”, spunea Dan Radu Rușanu, fost președinte al ASF, după audierile din dosarul „Carpatica”, potrivit Pro TV.

Băsescu i-a dat replica spunând că „ASF-ul este o cloacă, unde și-au găsit loc de parcare toți clienții politici, profund incompetenți și nepregătiți.”



În final, dosarul s-a soluționat cu achitare în cazul lui Dan Radu Rușanu și a soției lui Daniel Chițoiu, singurul vinovat găsit fiind Ilie Carabulea, directorul Carpatica Asig, care a primit 6 ani de închisoare.



Dacă și în cercetarea procurorilor privind City Insurance vor apărea nume grele, vom vedea! Până la finalizarea dosarului însă, mii de oameni rămân cu pagubele neacoperite.