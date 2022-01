Nicolae Botgros s-a reinfectat cu coronavirus și se află în carantină acasă. Artistul spune că este vorba de o formă ușoară. El este vaccinat împotriva COVID-19.

„Am COVID pentru a doua oară, dar este o formă ușoară, seamănă mult cu o răceală. Prima oară când am avut COVID a fost o formă extraordinar de gravă. Vaccinul m-a protejat foarte mult!”, a declarat Nicolae Botgros, la un post TV.

În 2020, Nicolae Botgros a fost internat pentru o lună de zile la ATI după ce s-a infectat cu COVID-19.

Maestrul spunea atunci că a trecut prin mai multe nopți nedormite, a fost nevoit să stea cu masca cu oxigen pe față, cel mai dificil lucru pentru el, după cu mmărturisea, iar plămânii săi au fost afectați in proporție de 70% și se simțea „ca într-o altă lume”.

„Plămânii mei au fost afectați în proporție de 70 la sută, poate chiar și mai mult. Nu simțeam nimic, pentru că am fost sedat. Când pacienții sunt mai agitați, mai agresivi, medicii le pun niște injecții și îi calmează”, declara, în noiembrie 2020, Nicolae Botgros.

Nicolae Botgros a povestit că unul dintre cele mai dificile momente a fost atunci când i s-a propus intubarea.

„Mi s-a propus intubarea, dar nicidecum nu am dorit. Am spus că mai bine mor pe masă aici sau mă duceţi acasă să mor lângă familie, dar nu accept să fiu intubat. Şi la mine erau nişte dubii în prima fază, să spun aşa, cu privire la coronavirus. Dar ce am văzut şi mai ales am simţit... Vreau să spun toată durerea sufletului meu, ca să înţeleagă toată lumea că această boală e foarte necruţătoare”, a mai spus artistul, în 2020, după ce s-a infectat prima dată cu coronavirus.