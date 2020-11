Nicolae Botgors, mărturii cutremurătoare după vindecarea de COVID: "Somnul nu-i somn. Odihna nu-i odihnă. Mă simțeam ca într-o altă lume"

" Cel mai greu mi-a fost să stau cu masca cu oxigen pe față non-stop, inclusiv să dorm cu ea. Dar nici măcar nu poți să dormi, pentru că ești plin cu catetere, sonde, tuburi, cabluri! Ești „îmbrăcat” în toate acestea și arăți ca un cosmonaut. Ți-e somn, dar nu poți dormi. Te temi să nu cadă vreo sondă, să nu iasă vreun cateter și să înceapă să curgă sânge. Stai mereu cu frica să nu se întâmple ceva. Somnul nu-i somn. Odihna nu-i odihnă. Șase zile și șapte nopți nu le-am dormit absolut deloc. Mai ațipeam uneori ziua, dar nici măcar nu știam când îi ziuă și când e noapte. Mai întrebam pe câte un medic cât este ora... Mă simțeam ca într-o altă lume.

Plămânii mei au fost afectați în proporție de 70%, poate chiar și mai mult. Nu simțeam nimic, pentru că am fost sedat. Când pacienții sunt mai agitați, mai agresivi - medicii le pun niște injecții și îi calmează.

Într-o lună și patru zile cât am fost internat în spital, am văzut doar oameni îmbrăcați în „scafandru” alb. Asta este uniforma lor pe care o îmbracă zi de zi: salopetă albă, cu mânecile acelea albastre sau verzi. Nu suntem obișnuiți să îi vedem în așa uniformă și împachetați ca în cosmos, așa că nici nu-i deosebeam. Nu știam când venea șeful, medicul de gardă sau alt medic. Toți erau la fel și le vedeam doar ochii. Îi mai întrebam cine sunt și cum îi cheamă. Așa, fără să-i cunosc, mai discutam cu ei. Am spus că voi merge la toate bisericile din lume, la toate mănăstirile să mă rog pentru sănătatea lor. Ceea ce au făcut ei pentru mine și pentru pacienții de acolo, nu se poate reda prin cuvinte. Și nu cred că poate uita cineva din cei care au trecut pe acolo", a declarat Nicolae Botgros pentru report.md.

Vestea infectării maestrului Nicolae Botgros, conducătorul Orchestrei Naţionale de Muzică Populară "Lăutarii" din Republica Moldova, a venit la finalul lunii octombrie. Anunțul a fost făcut chiar de către fiul său, Corneliu Botgros, care preciza că tatăl său a fost internat la Spitalul de Urgenţă din Chişinău.