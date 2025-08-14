Coaja de salcie

Coaja de salcie, prima sursă de aspirină naturală, are proprietăți antiinflamatorii și este utilizată frecvent în tratamentul bolilor reumatice. Datorita calităților hemostatice și cicatrizante este utilizată și în caz de afecțiuni ale pielii (răni, ulcerații, hemoroizi).

Decoctul din coajă de salcie se recomandă ca remediu natural împotriva febrei, a nevralgiilor, reumatismului şi gutei. Se pun la fiert 2 linguri cu vârf de scoarță de salcie mărunțită în 250 ml de apă. Se fierbe la foc mic timp de 20 – 30 de minute, se lasă să se răcească, se filtrează și se consumă treptat pe parcursul zilei.

Crețușca

Plantă cu flori mărunte albe și frunze crețe, crețușca (filipendula ulmaria) este bogată în salicilați. Bobocii de flori conţin mai mult acid salicilic decât coaja de salcie și se recomandă să fie folosiți în stare proaspătă pentru infuzii.

O lingură de boboci de flori se pune la fiert în 250 ml de apă, se fierb doar câteva secunde după ce începe să clocotească apa, se stinge focul și se acoperă vasul. Infuzia de crețușcă este folosit pentru ulcerele de stomac și durerile de cap, ca diuretic, antiseptic, pentru răceli febrile, diaree şi arsuri la stomac. Florile se lasă la infuzat pentru 15 minute după care se strecoară. Se beau 2-3 căni de ceai pe zi.

Lemnul dulce

Lemnul dulce conține glicirizină, un compus asemănător cortizonului care îi conferă efect antiinflamator și antialgic. Este ideal în caz de răceli și dureri în gât. Lemnul dulce face parte din familia Fabaceae (leguminoase), și nu este o legumă sau un fruct, ci mai degrabă o plantă erbacee utilizată pentru rădăcinile sale cu aromă dulce și picantă.

Lemnul dulce este recunoscut pentru efectele lui antiinflamatorii și de ameliorare a simptomelor digestive. De asemenea, este folosit pentru a trata tusea, durerile de gât și problemele stomacale, având un gust mult mai plăcut decât aspirina, scrie Libertateapentrufemei.ro