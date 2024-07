"Am discutat azi, în Comandamentul pentru Energie, despre măsurile pe care trebuie să le luăm după ce am depășit cu bine acest episod lung de caniculă severă care a testat limitele sistemului energetic national.

Am evaluat situația capacităților actuale disponibile; am stabilit un calendar de punere în funcțiune a unor noi capacități de producție și am discutat despre cum putem accelera rezolvarea problemei de stocare a energiei, care a devenit vitală în acest moment.

Vreau să fie foarte clar: sunt în favoarea protejării mediului, dar asta nu înseamnă că voi accepta blocarea unor proiecte energetice strategice, mai ales pe zona de hidrocentrale, fiindcă asta ar însemna să afectăm în viitor siguranța alimentării cu energie a milioane de români!

Faptul că am depășit un moment major de stres energetic fără pene majore de curent este foarte important. Asta se datorează în cea mai mare măsură colaborării foarte bune dintre Ministerul Energiei, autoritățile publice, administratorii de rețele și toate companiile private și de stat", a anunțat Marcel Ciolacu, la finalul ședinței.