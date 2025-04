Un sistem imunitar solid este important pentru bunastarea generala. Tocmai de aceea este bine sa fie curatat colonul. Ficatul scoate toxinele din organism, dar capacitatea sa se bazeaza pe starea colonului. Acelasi lucru este valabil pentru fiecare celula din corp.

Deseurile din sinusuri, gat, sange, ficat, limf si plamani se varsa in colon. Suplimentul ramane in plus in colon. In cazul in care colonul este „infundat”, niciuna dintre acestea nu vor mai da rezultate optime.

Acumularile daunatoare duc la probleme medicale grave, ceea ce inseamna ca trebuie sa va curatati colonul in mod regulat. Odata ce corpul a terminat de procesat, reziduurile de hrana sunt eliminate ca deseuri otravitoare.

Este nevoie de aproximativ 70 de ore pentru ca organismul sa proceseze suplimentul lipsit de hrana. Deseurile sunt colectate, iar organismul inceteaza din blocaje grave si descarcari solide imprevizibile.

Iata cele mai recunoscute efecte secundare ale toxicitatii colonului:

Blocaj, balonare, dureri de stomac, diaree, gaz, reflux de acid,

Dureri musculare si articulare,

Probleme ale vezicii urinare, rezistenta slaba, boli vaginale, eruptii cutanate,

Creierul, oboseala, lipsa de memorie, anxietate, ameteli, schimbari de dispozitie.

Reteta simpla si rapida de detoxifiere a colonului – Detoxifierea colonului cu ulei esential

Ingrediente necesare:

-1 lamaie, stoarsa

-10 picaturi de ulei esential de lamaie sau menta

-350 ml de apa filtrata

Instructiuni. Amestecati ingredientele impreuna si beti lichidul de curatare de trei ori pe zi, timp de 2 saptamani.