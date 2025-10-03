Sos tartar

Gustul său echilibrat, ușor acrișor și plin de prospețime, îl face un element esențial în bucătăriile din întreaga lume.

Ingrediente

200 g maioneză de casă sau din comerț

2 castraveți murați mici (aprox. 50 g)

1 linguriță de muștar

1 linguriță de zeamă de lămâie

1 lingură de capere

1 ceapă mică (aprox. 30 g)

1 lingură de pătrunjel proaspăt tocat

sare și piper, după gust.

Mod de preparare

Castraveții murați și caperele se toacă foarte mărunt, la fel și ceapa.

Într-un bol, se pune maioneza, apoi se adaugă muștarul și zeama de lămâie.

Se încorporează treptat castraveții, ceapa și caperele, amestecând continuu pentru omogenizare. Se condimentează cu sare și piper, apoi se adaugă pătrunjelul tocat fin.

Sosul se lasă la frigider timp de cel puțin 30 de minute pentru a permite aromelor să se combine. Se servește rece, alături de preparate din pește, fructe de mare sau legume pane.

Sos de muștar

Pe lista de sosuri pentru pește poate fi inclus și cel de muștar. Este un condiment versatil, cu un gust intens și ușor picant, perfect pentru a acompania fripturi, legume la grătar sau preparate din pește.

Ingrediente

2 linguri de muștar clasic (aprox. 40 g)

100 ml smântână pentru gătit (sau variantă vegetală pentru post)

1 lingură de unt (sau ulei pentru varianta de post)

1 linguriță de făină

100 ml supă de legume sau apă

1 linguriță de zeamă de lămâie

sare și piper, după gust.

Mod de preparare

Într-o cratiță, se topește untul la foc mic, apoi se adaugă făina și se amestecă rapid pentru a forma un roux deschis la culoare.

Treptat, se toarnă supa de legume sau apa, amestecând continuu pentru a evita formarea cocoloașelor. Se adaugă smântâna și muștarul, amestecând până la omogenizare.

Sosul se fierbe la foc mic timp de câteva minute, până capătă o consistență cremoasă. Se condimentează cu sare, piper și zeamă de lămâie, apoi se ia de pe foc.

Se servește cald, alături de pește, carne sau legume la cuptor.

Sos alioli

Sosul alioli este o specialitate mediteraneană pe bază de usturoi și ulei de măsline, având o consistență cremoasă și un gust intens. Originar din Spania și sudul Franței, acest sos este adesea comparat cu maioneza, dar fără ouă, fiind emulsificat doar cu usturoi pisat și ulei.

Ingrediente

2 căței de usturoi

1 gălbenuș de ou

150 ml ulei de măsline extravirgin

1 linguriță de zeamă de lămâie

1 linguriță de muștar (opțional)

sare, după gust.

Mod de preparare

Usturoiul se curăță și se pisează fin până devine pastă. Într-un bol, se pune gălbenușul și se adaugă usturoiul pisat.

Se amestecă energic, apoi se începe turnarea uleiului în fir subțire, amestecând continuu cu un tel sau mixer pentru a obține o emulsie stabilă.

După ce sosul începe să se îngroașe, se adaugă zeama de lămâie, muștarul (dacă se folosește) și sarea. Se continuă amestecarea până când sosul devine cremos și omogen.

Se servește rece, alături de cartofi prăjiți, fructe de mare, carne la grătar sau legume coapte.