Legume de sezon in aprilie

1. Spanac

Bogat in fier, vitamina C si antioxidanti, spanacul este perfect pentru salate, supe sau smoothie-uri verzi. In aprilie, este in plin sezon si are un gust mai delicat. Totodata, spanacul este cunoscut pentru rolul sau in sustinerea productiei de globule rosii. In plus, studiile leaga spanacul de imbunatatirea functiei cognitive si reducerea inflamatiei.

2. Leurda

Numita si „usturoiul ursului”, leurda are un gust aromat si proprietati detoxifiante. Se consuma cruda, in salate sau pesto-uri.

3. Salata verde

Frageda si usor de digerat, salata verde este o alegere clasica de primavara. Este bogata in fibre, vitamina A si apa, fiind ideala pentru hidratare si digestie. De asemenea, cercetarile au sugerat ca anumite soiuri de salata verde contin compusi antiinflamatori care sustin sanatatea generala.

4. Ridichi

Crocanti si usor iuti, ridichile aduc un plus de savoare salatelor si sunt pline de vitamina C. Stimuleaza digestia si au efect detoxifiant. In plus, acestea conti glucozinolati, care pe langa detoxifierea ficatului, pot avea si proprietati anticanceroase.

5. Ceapă verde si usturoi verde

Aromate si proaspete, sunt excelente in salate, omlete sau ca topping pentru diverse preparate. Au proprietati antibacteriene si antiinflamatorii.

6. Stevie si loboda

Aceste frunze verzi, traditionale in bucataria romaneasca, sunt ideale pentru ciorbe si mancaruri de post. Sunt surse bune de vitamine si minerale.

Fructe de sezon în aprilie (locale sau de import apropiat)

1. Mere

Inca se gasesc mere romanesti pastrate din toamna, in stare buna. Sunt o gustare sanatoasa, bogata in fibre si antioxidanti.

2. Pere

La fel ca merele, perele pot fi consumate pana in primavara tarzie. Sunt dulci, suculente si benefice pentru digestie.

3. Citrice (portocale, grepfrut, lamai)

Desi nu sunt locale, citricele sunt in continuare in sezon in aprilie in regiunile mediteraneene. Sunt pline de vitamina C si antioxidanti, ajutand la digestie, imunitate, inima si piele.

4. Kiwi

O sursa excelenta de vitamina C si antioxidanti, kiwi poate ajuta la digestie si energizare, dar la protejarea impotriva bolilor si promoveaza imbatranirea sanatoasa.

4. Capsuni

Capsunile sunt fructe suculente, dulci, cu un continut scazut de calorii si bogate in nutrienti, inclusiv vitamina C, mangan, fibre si antioxidanti, cum ar fi antociani. Consumul de capsuni sporeste apararea organismului impotriva stresului oxidativ care provoaca boli cronice. In plus, consumul lor ajuta sanatatea creierului datorita continutului sau de flavonoide si sa promoveze detoxifierea.