Iata cele mai bune alimente afrodiziace:

1. Stridiile – Bogate in zinc pentru cresterea libidoului

Stridiile sunt recunoscute pentru continutul ridicat de zinc, care ajuta la producerea testosteronului, esential pentru dorinta sexuala.

Consuma-le crude, cu putin suc de lamaie si sos picant, pentru un efect maxim.

2. Maca

Aceasta radacina peruviana ar putea fi cheia pentru imbunatatirea vietii sexuale. Initial, radacina de Maca a fost folosita in America de Sud pentru a creste fertilitatea, dar in cele din urma a ajuns sa fie folosita si ca stimulent sexual. Totodata, un studiu realizat in Coreea de Sud a constatat ca disfunctia sexuala a scazut la barbati cand folosesc maca, in timp ce dorinta sexuala a crescut atat la barbati, cat si la femei.