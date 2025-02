Oxitocina, adesea denumita „hormonul iubirii” sau „hormonul fericirii”, joaca un rol esential in formarea atasamentului emotional, reducerea stresului si imbunatatirea sanatatii generale. Aceasta substanta chimica este produsa de hipotalamus si eliberata de glanda pituitara, avand efecte profunde asupra relatiilor sociale si starii de bine, conform Sfat Naturist.

Beneficiile oxitocinei

-Imbunatateste relatiile interpersonale – Oxitocina este asociata cu empatia, increderea si conexiunea emotionala, contribuind la legaturile puternice intre parteneri, prieteni si familie. De exemplu, un studiu a demonstrat ca cei aflati in stadii incipiente ale atasamentului romantic, in primele sase luni ale unei noi relatii, aveau niveluri circulante mai mari de oxitocina. Totodata, se stie deja ca nivelurile de oxitocina sunt mai ridicate in timpul activitatii sexuale si dupa orgasm.

Reduce stresul si anxietatea – Cresterea nivelului de oxitocina scade nivelurile de cortizol, hormonul stresului, promovand o stare de relaxare si bunastare.

-Stimuleaza atasamentul matern – Este esentiala in timpul nasterii si alaptarii, facilitand legatura dintre mama si copil. De exemplu, potrivit unui studiu din 2018 axat pe evolutia umana, unele dintre functiile principale ale oxitocinei sunt de a sprijini alaptarea si hranirea comportamentelor materne atat in ​​randul mamelor, cat si al tatilor.

-Imbunatateste sanatatea cardiovasculara – Oxitocina contribuie la scaderea tensiunii arteriale si imbunatateste functia inimii.

-Creste satisfactia in relatiile intime – Acest hormon joaca un rol crucial in placerea sexuala si orgasm, amplificand intimitatea intre parteneri.

Sprijina sanatatea mentala – Nivelurile ridicate de oxitocina sunt asociate cu reducerea simptomelor depresive si cresterea sentimentului de fericire.

-Efecte anti-imbatranire si anti-obezitate – Intr-un studiu, s-a aratat ca eliberarea mai mare de oxitocina este legata de protectia impotriva semnelor accelerate de imbatranire si de o regenerare mai buna a celulelor stem ale tesuturilor imbatranite, inclusiv a celulelor musculare. Prin urmare, injectiile cu oxitocina pot fi folosite in viitor pentru a ajuta ranile sa se vindece mai bine, pentru a imbunatati sanatatea oaselor si, eventual, pentru a preveni obezitatea. In plus, unele studii au descoperit ca administrarea de oxitocina duce la o scadere sustinuta in greutate prin reducerea aportului de alimente, scrie aceeași sursă.

Cum sa iti cresti nivelurile de oxitocina