. Cercetarea susține ideea că atracția oamenilor pentru băuturile alcoolice ar putea avea rădăcini adânci în evoluție, notează Blick.

Echivalentul unei halbe de bere în fiecare zi

O echipă de biologi condusă de Aleksei Maro și Robert Dudley, de la Universitatea din California, Berkeley, a analizat fructele preferate de cimpanzei în Uganda și Coasta de Fildeș. Concluziile arată că fructele coapte din cele 20 de specii studiate conțin, în medie, 0,3% alcool. Cum fiecare cimpanzeu consumă zilnic aproximativ 4,5 kilograme de fructe, aportul mediu ajunge la 14 grame de alcool, echivalentul unei halbe de bere.

Lupul fioros care a îngrozit un sat întreg a fost ucis. O femeie i-a venit de hac: „Avea chip de om!”

Posibile rădăcini ale obiceiurilor umane

Cercetătorii au observat că cimpanzeii sălbatici din Africa de Vest mănâncă fructe fermentate, iar acest comportament ar putea fi un indiciu despre originea obiceiurilor umane legate de consumul de alcool în contexte sociale. „La oameni, știm că alcoolul stimulează eliberarea de dopamină și endorfine, ceea ce provoacă sentimente de fericire și relaxare. Întrebarea este dacă și cimpanzeii obțin beneficii similare”, a explicat Anna Bowland, de la Universitatea Exeter, citată de The Guardian. Echipa de la Exeter a folosit camere activate de mișcare pentru a surprinde momentele în care maimuțele se hrănesc cu fructe fermentate.

Legătura cu alte cercetări anterioare

Nu este prima dată când cimpanzeii sunt asociați cu alcoolul. În 2015, un studiu a arătat că unele grupuri de cimpanzei furau și consumau sevă de palmier fermentată, produsă de oameni. Atunci, cercetătorii au notat că unele animale deveneau mai „obraznice” după ce beau. În noul studiu, însă, autorii subliniază că alcoolul din fructele coapte nu are o concentrație suficientă pentru a-i ameți pe cimpanzei și nici nu le oferă un avantaj direct în supraviețuire.

Undă verde pentru vânarea și neutralizarea urșilor agresivi. Proiectul a fost adoptat de Camera Deputaților