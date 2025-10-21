Ceai de musetel

Musetelul este cunoscut pentru proprietatile sale antiinflamatorii si calmante. Acesta ajuta la relaxarea muschilor stomacului si intestinelor, reducand astfel crampele si balonarea. Ceaiul de musetel este ideal pentru calmarea sistemului digestiv dupa o masa grea.

Ceai de ghimbir

Ghimbirul stimuleaza secretia sucurilor digestive si amelioreaza greata. Este un aliat excelent in caz de indigestie sau disconfort gastric. Pentru a prepara ceai de ghimbir, adauga o lingurita de ghimbir proaspat ras la 250 ml de apa fierbinte, lasa la infuzat 10-15 minute, apoi strecoara. Se poate adauga si putina miere pentru un gust mai placut.

Ceai de fenicul

Feniculul este eficient in reducerea balonarii si a gazelor intestinale. Aceasta planta are capacitatea de a relaxa muschii intestinului si de a stimula productia de sucuri digestive. Pentru a prepara ceai de fenicul, pune o lingurita de seminte de fenicul zdrobite intr-o cana cu apa fierbinte, lasa la infuzat 10-15 minute, apoi strecoara. Bea acest ceai dupa mesele copioase pentru a preveni disconfortul digestiv.

Ceai de menta

Menta este recunoscuta pentru efectele sale carminative, ajutand la eliminarea gazelor din tractul digestiv. De asemenea, calmeaza spasmele musculare ale stomacului si intestinelor. Pentru a prepara ceai de menta, adauga o lingurita de frunze uscate de menta intr-o cana cu apa fierbinte, lasa la infuzat 7-10 minute, apoi strecoara. Bea acest ceai dupa masa pentru a preveni balonarea si disconfortul gastric.