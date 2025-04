Rapița, beneficii pentru sănătate

Rapita este o planta bogata in elemente esentiale pentru buna functionare a organismului nostru, printre care proteine, minerale precum calciul, fierul, fosforul, potasiul si sodiul, dar si hidrati de carbon, glucide, mucilagii si vitaminela A, B1, B2 si C, dar si beta-caroten si niacin, scrie cumsa.ro

Desi proprietatile acestei plante au fost documentate abia la jumatatea secolului trecut, specialistii in sanatate recomanda utilizarea acestui remediu intern sub forma de infuzie si decoct.

Asadar, sub aceasta forma, rapita este benefica in ameliorarea anginelor pectorale, a bolilor renale, ca adjuvant in enterite, dar si in guta si cancer, mai ales in cancerul mamar si cel de piele.

Ceaiul de rapita este indicat in afectiuni respiratorii, cardiace, articulare sau renale. Se recomanda administrarea a cate doua ceaiuri in fiecare zi. Pentru a obtine acest remediu au nevoie de doua linguri de frunze proaspete, tocate marunt, care se infuzeaza in 250 ml de apa clocotita pentru 10 minute. Se strecoara inainte de a fi consumat.

Continuarea Aici