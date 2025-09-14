Proprietatile nutritionale si terapeutice ale mustului

Mustul este o bautura cu proprietati nutritionale si terapeutice importante. Acesta contine o gama bogata de vitamine (precum vitaminele C, B1, B2, B3, B5, B6), minerale (calciu, magneziu, potasiu, fosfor) si antioxidanti, care contribuie la intarirea sistemului imunitar si mentinerea sanatatii pielii si a parului. De asemenea, mustul ajuta la prevenirea anemiei.



Datorita continutului sau bogat de polifenoli, mustul are efecte antioxidante si antiinflamatorii, protejand organismul de efectele negative ale radicalilor liberi si prevenind aparitia bolilor cronice.



Consumul regulat de must poate ajuta la reducerea riscului de boli cardiovasculare, datorita efectelor sale vasodilatatoare si anticoagulante. Acesta contribuie la mentinerea elasticitatii vaselor de sange si la prevenirea formarii cheagurilor de sange.



Mustul are efecte digestive si diuretice, fiind benefic in caz de constipatie sau retentie de lichide. De asemenea, ajuta la mentinerea echilibrului acid-alcalin in organism, ceea ce poate preveni aparitia unor afectiuni precum artrita sau osteoporoza.



Mustul de struguri poate fi inclus intr-o dieta echilibrata pentru persoanele cu diabet de tip 2. Consumul moderat de must poate ajuta la mentinerea nivelului de zahar din sange sub control.

Contraindicații must

alergiile si intolerantele: mustul contine sulfiti, care pot provoca reactii alergice la unele persoane. In cazul in care ai o alergie la sulfiti, este recomandat sa nu consumi must in cantitati mari sau pe perioade indelungate.

consumul excesiv de must: desi mustul are numeroase beneficii pentru sanatate, consumul excesiv poate duce la cresterea aportului caloric si la cresterea in greutate. De asemenea, consumul excesiv poate duce la cresterea nivelului de zahar din sange, ceea ce nu este indicat pentru persoanele cu diabet.

interactiuni medicamentoase: Mustul poate interactiona cu anumite medicamente, in special cu cele care au efecte anticoagulante sau antiplachetare, cum ar fi aspirina sau warfarina. Este important sa se consulte medicul inainte de a consuma must in combinatie cu aceste medicamente.

sarcina si alaptare: consumul de must in timpul sarcinii si alaptarii trebuie abordat cu precautie, deoarece nu exista suficiente date privind siguranta consumului in aceste perioade. Este indicat ca femeile gravide si cele care alapteaza sa discute cu medicul lor inainte de a introduce mustul in alimentatia lor.

Este important sa se ia in considerare aceste contraindicatii si precautii inainte de a consuma must, pentru a evita orice potentiale probleme de sanatate.