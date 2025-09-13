Micile semințe de chia, in, susan sau fenicul – aparent neînsemnate – au devenit adevărate vedete în alimentația sănătoasă, iar motivele sunt pe cât de simple, pe atât de puternice: ele susțin digestia, metabolismul și întreaga stare de bine a organismului. Dar nu doar alegerea semințelor contează. La fel de important este momentul în care le consumi și modul în care le prepari, pentru ca nutrienții să fie absorbiți cu adevărat și ele transformate în superalimente.

Dimineața, semințele de chia sau in pot fi aliați de nădejde pentru un început de zi energic și pentru o digestie echilibrată, în timp ce susanul, bogat în calciu și minerale, își găsește rostul la cină, sprijinind regenerarea organismului peste noapte. Feniculul, în schimb, se potrivește după-amiaza, relaxând tractul digestiv și alungând disconfortul.

Dr. Saurabh Sethi, gastroenterolog la prestigiosul AIIMS din India, explică, printr-o postare pe Instagram, cum simpla alegere a momentului potrivit pentru consumul semințelor poate transforma modul în care corpul folosește nutrienții, demonstrând că uneori, gesturile mici fac diferențe mari.

Momentul ideal al zilei pentru consumul semințelor

„Semințele de chia sunt ideale dimineața sau înainte de antrenament”, spune medicul, „pentru că fibrele lor solubile încetinesc digestia și mențin glicemia stabilă”.

În ceea ce privește semințele de in, acestea ar trebui consumate tot dimineața, măcinate, pentru a reduce inflamația intestinală. În plus, te scapă de balonare și de constipație rapid.

Surpriza vine la cină: susanul, bogat în calciu, ajută la sănătatea oaselor și combate stresul oxidativ, exact în perioada în care corpul intră în procesul de regenerare nocturnă.

Iar feniculul, nelipsit din multe tradiții culinare, se potrivește de minune după fiecare masă. Substanța activă din el, anetolul, relaxează musculatura tractului digestiv și alungă balonarea și gazele.

