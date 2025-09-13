Periajul dinților, mai ales atunci când gingiile sunt inflamate;

Vizitele la stomatolog, când procedurile pot provoca micro-leziuni;

Mestecarea alimentelor, care poate permite bacteriilor să pătrundă în circulația sanguină.

Deși organismul elimină majoritatea acestor bacterii, unele reușesc să se fixeze în plăcile aterosclerotice, creând biofilme – comunități bacteriene protejate atât de sistemul imunitar, cât și de antibiotice.

Când și cum biofilmele pot declanșa crize cardiace

Biofilmele pot rămâne inofensive ani de zile, dar cercetările arată că ele pot fi activate brusc. În momentele de inflamație, sistemul imunitar reacționează, iar arterele se inflamează, crescând riscul de ruptură a plăcii aterosclerotice și declanșarea unui atac de cord.

